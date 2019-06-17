Русские — без орбиты. Международную космическую станцию могут затопить

Целесообразность использования МКС после отказа американцев от участия в программе сейчас обсуждают не только в научном сообществе, но и в целом, когда речь идёт об освоении космоса. Лайф разбирался, кому по силам содержать Международную космическую станцию и что будет с уникальным объектом, если Россия останется без партнёров.

То, на чём нельзя заработать

Главная тайна МКС, она же и главный предмет споров, — стоимость работы станции и её целесообразность. Если о необходимости самого факта обслуживания и поддержки объекта на орбите спорят с момента выведения МКС на орбиту, то относительно денег всё предельно ясно уже давно. Международная космическая станция — это не нефтяная или газовая компания, не фабрика по производству смартфонов и даже не корабль для добычи космических алмазов. МКС — это исследовательский объект, который никогда не приносил и не приносит никакой прибыли, но требует колоссальных вложений.

Даже космический туризм к станции, несмотря на миллионную стоимость каждого места в корабле, не может окупить расходы на содержание МКС. Посчитать их довольно легко. В 2018 году председатель научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев сообщил, что годовая эксплуатация станции обходится американскому бюджету примерно в $3,2 млрд, а прибыль от коммерческой деятельности на станции может составить не более $100 млн. И это при том, что общие расходы на содержание МКС составляют примерно $6,5–7 млрд в год.

А где Россия?

Обсуждая расходы на содержание МКС, нужно помнить, что орбитальная станция, несмотря на значительный вклад российских специалистов в её работу, больше американская собственность, чем международная. Эксперт в области космонавтики и популяризатор науки Виталий Егоров отмечает, что американцы совершенно справедливо считают станцию своей, поскольку большую часть вложений NASA делает самостоятельно.

На долю США приходится 70 процентов от общего бюджета МКС. Остальное — международные партнёры. Если считать в цифрах, то из $100 млрд — 70 это доля Америки, в то время как российский вклад не более $12 млрд Виталий Егоров

Даже модуль станции под названием "Заря", который везде и всегда считался российским, на самом деле... принадлежит американцам. Да, это не опечатка и не ошибка. Этот модуль собрали специалисты из России по заказу компании Boeing. И хотя официально "возраст" и "международность" МКС отсчитывают с момента стыковки "Зари" и Unity, фактически первые блоки станции собрали из двух принадлежащих американцам модулей, ничего российского там не было изначально.

Вклад европейского и японского космических агентств, разумеется, несопоставим с теми ресурсами, которые вкладывают в МКС американцы. И, скорее всего, либо из солидарности с NASA, либо под давлением Госдепартамента США, вслед за американцами "на выход" со станции проследуют и остальные участники.

Деньги тратить не хотят

В середине января 2019 года стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа внесла на рассмотрение проект федерального бюджета, который предусматривает отказ от финансирования МКС после 2025 года. Фактически это означает, что после остановки участия в проекте Международная космическая станция превратится в груду железа на орбите, а смысл в её использовании пропадёт окончательно. И первые шаги в этом направлении уже сделаны.

К примеру, недавние поправки Пентагона, запрещающие сотрудничество в космосе с Россией, Китаем и другими странами, фактически запрещают американским компаниям, имеющим контракты с Минобороны США, работать с любыми поставщиками пусковых услуг, кроме американских. Весь космос при этом после 2022 года планируют отдать на откуп частным космическим компаниям, которые (внезапно) оказались расторопнее и дешевле, чем крупные государственные предприятия.

И во всём этом великолепии вдруг выясняется, что международное партнёрство нужно только России, которая до последнего пытается взывать к здравому смыслу. Правда, есть и сугубо экономические причины, по которым "Роскосмос" сохраняет спокойствие и не общается с NASA на повышенных тонах: в одиночку содержать МКС Россия не в состоянии, США для российской космонавтики — тот самый спасательный круг, потеря которого может похоронить весь российский пилотируемый космос.

Китайцы снова впереди

Даже под угрозой полного прекращения пилотируемых полётов США, скорее всего, пойдут на разрыв отношений в космической сфере. Прежде всего потому, что нужно развивать собственную промышленность, а не оплачивать пуски "Роскосмоса". И тут можно было бы обратиться с предложением возить на орбиту китайцев, но нет. В Поднебесной, как выяснилось, уже есть план по строительству своей орбитальной станции с модулями и космонавтами внутри. Руководитель китайской космической программы Хао Чунь сообщил, что, несмотря на полностью отечественное производство, КНР уже позвала в партнёры 17 зарубежных государств.

И хотя китайцы утверждают, что каждая страна будет участвовать в проекте на равных правах, все прекрасно знают, что "тот, кто платит, тот и музыку заказывает". 17 государств плюс Китай общими силами, может, и потянут обслуживание станции, но загружаться заказами на пусковые услуги, почти наверняка, будет китайская космическая промышленность. В стремительно меняющейся реальности старой Международной космической станции места нет. Во всяком случае, китайцы для себя уже списали этот объект в утиль. Новая станция, как обещают в КНР, будет ультрасовременной и позволит принимать как пилотируемые корабли, так и космические грузовики.

Но и это еще не всё. После 2020 года "Роскосмосу" предстоит решить непростую задачу, которую можно сформулировать как "адаптируйся или умри". Кроме финансирования МКС собственными силами придётся "поднимать" и другие проекты, в которых США добились серьёзных успехов. Эксперт в области космонавтики Виталий Егоров отмечает, что после 2024 года "Роскосмосу" придётся несладко и на это есть несколько причин.

Кроме отказа от финансирования МКС может последовать отказ от закупки двигателей РД-180. Испытания их американского аналога уже на финишной прямой. Если сложить все обстоятельства, то у России может просто не остаться крупных проектов в космосе Виталий Егоров

По большому счёту беспокоиться о судьбе МКС нужно уже сейчас. К 2022 году в полную силу заработает запрет на использование российских космических технологий для США. В этом же году в эксплуатацию обещают ввести китайскую орбитальную станцию, а все соответствующие документы от стран-участниц подпишут до конца 2019 года.

Фактически российская космонавтика может оказаться в тех же условиях, что предшествовали затоплению станции "Мир" в 2001 году. В этом смысле слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что России необходимо возвращать лидерство в космосе, прозвучали ровно в тот момент, когда российской космонавте, как никогда прежде, понадобится поддержка государства. Перспективы и важность космоса хорошо понимает руководство страны, а значит, шанс не просто на спасение, но и выход на лидирующие позиции ещё есть.

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