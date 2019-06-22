Глупее кур, а музыку пишут. Как работают нейросети

Ими оснащают бомбы, им доверяют выбирать лучших студентов и управлять работой доменных печей. Как они всё это делают?

Что такое нейросеть

Это сеть таких крошечных процессоров. Они как нейроны в наших головах, только искусственные и попроще. Каждый из них может делать только самое-самое элементарное — посылать сигнал, принимать сигнал. Но вместе они сила. На Западе эту силу назвали перцептроном, потому что по-латыни perceptio — "восприятие". Кстати, в английском языке это слово до сих пор используют практически в не изменённом виде — perception.

От компьютера на нашем столе эта штука отличается тем, что компьютер "тупо" выполняет какую-то задачу шаг за шагом по заданному алгоритму, а нейросеть потихоньку УЧИТСЯ, как её правильно выполнять, то есть пытается уже что-то соображать.

Так вот, первый перцептрон, то есть, собственно, первую нейросеть сделал в конце 50-х американский нейрофизиолог Фрэнк Розенблатт. Она состояла из радиоламп и резисторов и называлась "Марк-1". Этот "Марк" умел распознавать геометрические формы. Но главное — оказался способен к обучению. Тогда казалось, до вожделенного восстания машин рукой подать. Но всех вынужден был разочаровать неисправимый скептик по имени Марвин Минский, тоже очень крупный учёный.

С помощью математики он доказал, что ничему особенному, помимо примитивного распознавания, тогдашнюю сеть научить было нельзя, к тому же в процессе обучения она могла растерять часть знаний по дороге. Доводы Минского были настолько убедительны, что на нейросети махнули рукой лет на пятнадцать. Так что это в честь него писатель Дуглас Адамс назвал Марвином своего робота-зануду в "Автостопом по галактике".

Впрочем, его критика была конструктивной, и исследователи восприняли её как описание проблем, которые нужно решать. Это был вопрос времени. И время настало где-то в середине 80-х. Новые версии нейросетей уже понимали почерк человека, не говоря уже о печатных цифрах. А потом и перешли уже на самообучение, то есть не просто запоминали, что им "говорят", а находили верное решение методом "тыка", то есть проб и ошибок. Как мы.

И что, умная штука?

Пока что нейросети не научились ничему такому, чего не умеем мы, просто они делают это гораздо, гораздо быстрее. Поэтому им с удовольствием поручают скучную работу типа прочитать вагон анкет и выбрать то, что нужно. Сейчас они учатся моментально, потому что за последние годы в виртуальном пространстве накопились такие гигантские объёмы информации, что надо только "окунуть" туда искусственный мини-мозг, и вот тебе готовый специалист.

Возьмём для примера самые последние новости о трудоустройстве нейросети. Вот извольте: в МИСиС её воспитали для работы в металлургии. Нет, сталь пока не закаляет, но довольно-таки ловко командует доменными печами: следит за их работой и в режиме реального времени подстраивает режим энергопотребления, чтоб ничего не сжигалось зря. Сейчас топливо подают по постоянным параметрам, не учитывая, к примеру, что газовые горелки в печах время от времени загрязняются и оттого работают хуже.

В дальневосточной Школе цифровой экономики решили не тратить время на то, чтобы искать себе талантливую молодёжь. Теперь у них "цифровой приём" в магистратуру: нейросеть заходит в "Фейсбук", "ВКонтакте", находит ребят с нужными интересами и говорит: "Вот то, что нам нужно". Так что не удивляйтесь, если вам придёт сообщение о том, что вам срочно надо на Дальний Восток. Это всё нейросеть лютует.

В Институте нефтегазовой геологии и геофизики решили обучить её предсказывать обрушения в карьерах и шахтах. Обещают, что через пару лет она будет уметь отслеживать всякие шумы под землёй и даже оценивать прочность зданий.

А в Израиле нейросеть поместили в бомбу. В планирующую, с крыльями. Теперь ей показывают фотографию мишени, запускают в нужном направлении, и она сама находит цель и не перепутает её, даже если рядом есть похожие объекты. А ещё можно дать ей сигнал отмены бомбардировки буквально за секунды до попадания или перенаправить в другое место.

И о прекрасном. В начале XX века чешский композитор Антонин Дворжак на склоне лет писал пьесу, обратите внимание на название, — "Из мира будущего". И не успел закончить. Люксембургские разработчики нейросетей из компании AIVA Technologies решили, что будущее настало. Они дали своему детищу послушать 30 тысяч музыкальных произведений, потом 115 творений Дворжака и, наконец, его последнюю пьесу. Искусственный мозг трудился над ней три дня без остановки и написал сотни вариантов окончания. Музыканты в итоге выбрали тот, который сочли лучшим. В ноябре 2019 года его сыграет оркестр Prague Philharmonia. Вот послушайте, что получилось:

И всё-таки давайте внесём ясность: это ещё ДАЛЕКО не человеческий разум. Хотя бы потому, что у искусственной сети нейронов пока что уж очень узкая специализация. Вот обучили её на одну кнопку нажимать, и до всего остального ей и дела нет. Да и вообще сейчас самые крупные нейросети — это максимум пара миллионов нейронов, то есть даже меньше, чем у кур. У них более двухсот миллионов. А у нас с вами, на минуточку, сто миллиардов. Хотя с другой стороны, куры вроде как симфоний не пишут и бомб не наводят.