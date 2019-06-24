Обогнать Маска. Самый богатый человек в мире может первым покорить Луну

Джефф Безос — самый состоятельный человек в мире. Он может позволить себе многое, но вместо роскошных яхт и дорогих спорткаров он решил отправиться на Луну. Для этого у него есть деньги и технологии. Лайф разбирался, сможет ли владелец Amazon обогнать Илона Маска и "Роскосмос".

Опыта нет, но у него получается

Пока все были заняты слежкой за успехами Илона Маска и прогнозировали снижение популярности "космических поездок" от "Роскосмоса", наиболее сокрушающий удар по российской же космонавтике нанёс другой человек. Точнее, группа людей. Все они работают на Джеффа Безоса — того самого, кто создал с нуля самый крупный в мире онлайн-магазин. Спустя какое-то время после развития бизнеса Безос "дорос" и до космоса.

Сначала Безос просто хотел возить туристов на обзорные экскурсии в космос, но потом внезапно понял, что на гонке к орбите можно заработать по-крупному. Одним из главных достижений космической компании Blue Origin, созданной Безосом, считается двигатель BE-4. Этот силовой агрегат главный и пока единственный конкурент российского РД-180, от покупки которого США, а прежде всего Пентагон и NASA, мечтают поскорее отказаться.

На этой волне Безос получил не только солидный контракт с Правительством США, но и всемирное признание. К слову, готовый двигатель покажут в ближайшие год-два, и, после того как весь американский космос практически полностью отдадут частным компаниям, наступит время других, более крупных проектов. В частности, пока ведутся разговоры, кто же будет оплачивать полёты на Луну, Джефф Безос и его Blue Origin уже готовятся рвануть вперёд.

В мае 2019 года впервые был протестирован двигатель BE-7, предназначенный для установки на лунный модуль Blue Moon, собственной разработки. По итогам испытаний Безос отметил, что данные, зафиксированные в ходе тестов, "выглядят просто потрясающе".

First hotfire of our #BE7 lunar landing engine just yesterday at Marshall Space Flight Center. Data looks great and hardware is in perfect condition. Test went full planned duration – 35 seconds. Kudos to the whole @BlueOrigin team and grateful to @NASA_Marshall for all the help! pic.twitter.com/cTjjrngumY — Jeff Bezos (@JeffBezos) 20 июня 2019 г.

Второй Илон Маск или второй Вернер фон Браун?

Одна из особенностей, которые объединяют Илона Маска и Джеффа Безоса, — хорошее техническое образование. У Маска — учёные степени по физике и экономике, Безос — магистр электроинженерии и компьютерных наук. Умение организовать бизнес-процессы должным образом помогло Безосу сколотить отличную команду: в Blue Origin людей набирали как из правительственных агентств, связанных с авиацией и космонавтикой, так и переманивали из крупных военно-промышленных корпораций, таких как Lockheed Martin, Boeing, Raytheon и General Dynamics. Безос следит за каждым ключевым проектом и активно вникает в работу.

Вероятно, именно умение создавать сложную систему взаимодействия уберегло Безоса от разорительных трат и сокращений штата. В отличие от SpaceX, неоднократно снижавшей расходы на производство и разработку, Безос продолжает вкладывать в Blue Origin по $1 млрд в год. При этом Безос, как и Маск, сделал ставку исключительно на собственное производство. Вдобавок к своим двигателям Blue Origin создаёт и ракеты.

Самая массовая из них — New Shepard — ориентирована на рынок пусковых услуг. Она взлетает с обычного стартового комплекса и затем садится на площадку рядом с местом пуска, точно так же как и ракеты Илона Маска Falcon 9. Правда, Blue Origin будет использовать собственный космодром вместо военных и гражданских. Так же как и SpaceX, собственную космическую гавань компания строит в штате Техас, а не во Флориде или Калифорнии.

Следим за деньгами

Дороговизна полётов на Луну — ещё одна причина, по которой новыми покорителями единственного спутника Земли станут частные космонавты на частных ракетах. В феврале 2019 года NASA опубликовало манифест, согласно которому американцы вернутся на Луну на четыре года позже, чем было задумано, — лишь к 2028 году. Сразу после этого возник вопрос, а кто же, собственно, будет оплачивать этот "банкет". Дональд Трамп, славящийся умением урезать расходы федеральных ведомств, хоть и попросил для NASA дополнительные $500 млн, но пускать немыслимые деньги в пустоту не собирается.

Эксперт в области космонавтики Роман Босиков в беседе с Лайфом отметил, что в такой обстановке положение "частников" даёт США ряд преимуществ.

— В NASA уже допустили, что из-за проблем с SLS (американская сверхтяжёлая ракета. — Прим. Лайфа) по крайней мере первые запуски корабля Orion могут быть осуществлены при помощи "стороннего" носителя, — сказал Босиков.

Как раз здесь на арену выходит Безос и его Blue Origin — у них, в отличие от Илона Маска и других крупных игроков космического рынка, почти всё готово к полётам на Луну. Двигатель для лунного модуля протестирован, лунный модуль готов не только в пассажирском, но и в грузовом варианте. В отличие от тех кораблей, что возили американцев на Луну в конце 1960-х — начале 1970-х годов, новый лунный модуль задуман как автономный. Он не только сможет возить колонистов на работу в космос, но и позволит доставлять грузы весом до четырёх с половиной тонн для исправной работы лунной станции. А возить всё это в космос будет тяжёлая ракета New Glenn, опять же, собственной разработки Blue Origin.

Всё это приведёт к тому, что государство вложит в лунную программу не так много денег, как это было 50 лет назад. Чтобы освежить память, стоит сказать, что на программу "Аполлон" США потратили 25,4 млрд ещё тех, не подешевевших долларов. В ценах 2010 года победа США над СССР в лунной гонке оценивалась уже в 149 млрд долларов, а в ценах 2019-го высадка американцев на Луну стоит 186,8 млрд. Копеечные затраты по сравнению с расходами на войну в том же Ираке, однако за такое швыряние деньгами с Дональда Трампа наверняка спросят.

Чтобы снизить расходы, NASA "впишется" в лунную программу как раз в тот момент, когда для её реализации частными компаниями всё будет практически готово. Именно таким образом США планируют вернуться на Луну и не разориться по дороге.