И где они теперь? Судьба российских изобретений последних лет

Галилей телескоп не изобретал, зато понял, как им воспользоваться. А в России много чего придумывают, но толку от этого маловато. Воплощать идею в жизнь — как видно, тоже наука. Ещё какая.

Деньги из воздуха

Есть у нас такой молодой человек, зовут Максимом Каманиным. Из Астрахани. Вместе с командой таких же умных ребят он придумал дисплей, который показывает картинку прямо в воздухе: снизу вверх идёт поток пара, и на него проецируется объёмное изображение. Причём штука интерактивная, как и наши сенсорные экраны: пальцем прикасаешься — и крутишь картинку, как хочешь.

Назвали Displair. Показали в 2010-м году. Инвесторам очень и очень понравилось. Максиму как начальнику дали 6 миллионов 380 тысяч долларов. Офисы, командировки, баснословно щедрые зарплаты всем, кому только можно. В общем, всё что угодно, кроме создания нормального опытного образца. В итоге буквально через два года деньги кончились. Компания закрылась, новинки в продаже так и нет.

Аэротакси

Придумали недавно в МИСиС летающую машину. Вернее, электролёт, потому что питается от литиевых батарей. С четырьмя винтами, окружёнными кольцами, — роторами. И все четыре вращаются. Сначала вертикальный взлёт, как у дрона, потом винты поворачиваются вниз, то есть перпендикулярно корпусу, и вперёд. Соответственно, при посадке всё происходит в обратном порядке. Весит 60 килограммов, летает со скоростью 200 километров в час. Да, и он беспилотный, управляется дистанционно. Предлагают использовать как воздушное такси, которое будет проносить счастливых пассажиров над городами, стоящими в душных пробках.

Так вот. Сделали для пробы уменьшенную версию, больше похожую на тяжёлый квадрокоптер: ни посадочных мест, ни колец вокруг винтов. И решили продемонстрировать в декабре 2018-го. Получилось нечто из серии "ожидания и реальность":

По мнению специалистов, всё оказалось так плачевно из-за того, что испытательный полёт на два часа задержали, машина всё это время простояла включённая на холоде и, конечно, разрядилась. Так что нового вида транспорта придётся подождать.

Солнцемобиль

Сразу для понимания: эту штуку придумали ещё в прошлом веке. Впервые машину на солнечных батареях успешно испытали в 1983 году в Австралии (ещё бы, там по триста солнечных дней в году). Изобретатель Ханс Толструп проехал на ней через весь континент со скоростью 20 километров в час.

А вот теперь такое диво, наконец, сделали и в России, а конкретнее, в Петербургском политехе. Машинку назвали SOL в честь марсианских суток, гоняет она на скорости до 105 километров в час. Чтобы полностью зарядиться, ей нужно шесть-семь часов на солнце. Понемногу заряжается и в дороге. В 2018 году её испытали на гоночной трассе "Сочи автодром".

Некоторые зрители подумали, что это лодка на колёсах. Оказывается, такая форма нужна, чтобы уменьшить сопротивление воздуха. Вскоре SOL очень успешно прокатился на соревнованиях American Solar Challenge в США — россиянам дали главный приз среди команд-новичков. Теперь инженеры делают улучшенную версию: в форме капли. Но опять же, для выступления на гонках. А в повседневной жизни, по мнению самих создателей, она вряд ли пригодится. Климат у нас не тот. Если только в отдалённом будущем, когда все пересядут на электрокары, будет неплохо снабдить их ещё и солнечными панелями.

"Звёздные батареи"

Помните, да? Ну вот, забудьте: там опять говорят про какую-то аферу. В 2006 году новость была, конечно, просто бомбой — "учёные из Дубны произвели революцию в энергетике". Главный разработчик сенсационного устройства — директор Научного центра прикладных исследований при Объединённом институте ядерных исследований Валентин Самойлов — на больших каналах выступал. И не только он.

В наукограде подробно объясняли, что придумали такую батарею, которая лучше солнечных, потому как вырабатывает электричество даже ночью и улавливает инфракрасный свет. И всё благодаря особому веществу — гетероэлектрику, состоящему из наночастиц золота и серебра. КПД у него был заявлен просто фантастический — 90 процентов! Для сравнения, у обычных солнечных батарей — процентов 20. Но, мол, на внедрение разработки нужен миллиард долларов, да поскорее, а то уже японцы и арабы очень сильно интересуются, того и гляди выкупят и присвоят себе российское изобретение.

А потом как-то всё затихло. О том, как и когда теперь наша жизнь изменится к лучшему благодаря новинке, вслух говорить перестали. А старые телесюжеты снова и снова, из года в год, продолжали выкладывать в Сеть. Сейчас в Институте ядерных исследований уже многие с трудом припоминают всю эту историю.

Этот вопрос, по-моему, закрыли, они не получили развития, там что-то не получилось у них, насколько я помню, но это было очень давно. У нас сейчас в институте никто этим не занимается. Они не смогли продемонстрировать реальный образец с хорошим КПД Владимир Пахомов, научный сотрудник ОИЯИ

Как выяснилось, тот самый Валентин Николаевич Самойлов давно уволен, центра прикладных исследований не существует в природе, он закрыт. В ОИЯИ от него открещиваются.

Это лженаука! Мы ещё 20 лет назад поставили на этом точку. Был семинар, на нём собрались учёные и сказали, что это лженаука. Осудили людей, которые этим занимались, и больше к этому не возвращались. Было такое пятно на нашей организации, мы его смыли Борис Старченко, пресс-секретарь ОИЯИ

Самое интересное, что за все эти годы никто толком не объяснил, ни как эти батареи работают, ни почему они не работают. В любом случае, мы их не увидим.

Квантовый телефон

А это изобретение, может, и увидим. Но не у себя дома. Если только вы не миллиардер. С виду как обычный стационарный телефон, но подключён к такой металлической коробке — вроде системного блока. В ней творится квантовое волшебство: голоса шифруются так, что прослушать их становится совершенно невозможно по законам физики.

Квантовой, конечно. Конфиденциальность — главная фишка изобретения. И стоит эта фишка 30 миллионов рублей: именно во столько обойдётся установить минимальную систему на пять человек. Разработчики — компания "Инфотекс" и Центр квантовых технологий МГУ. Они показали своё творение весной 2019 года. В конце года уже обещают продавать.

Дотошные интернет-пользователи немедленно нашли на "Амазоне" заграничный аналог, похожий на наш как две капли воды. И всего-то за 229 долларов. Но создатели российского квантового телефона заверили, что на сам аппарат смотреть не надо и он может быть любой, лишь бы на нём было нужное программное обеспечение. Главное то, что происходит в коробке, именно там — отечественная разработка.

В Российском квантовом центре честно сказали: да, действительно, такое уже придумали китайцы. Но мы сделали лучше. У них сеть абонентов всего около сотни человек, а наша система — минимум 800. Но учитывая цены и то, что между собеседниками должно быть не больше 25 километров, разработчики признались, что не надеются на особую популярность новинки: разве что спецслужбы заинтересуются и крупный бизнес. Обидно, слушай.