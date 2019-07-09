Погребенный в мусоре. Археологи рассказали, как погиб древний Чатал-Хююк

Девять тысяч лет назад в нём гуляли по крышам, не делились на богатых и бедных и вообще жили при "коммунизме". Город не удалось ни присоединить, ни поработить, ни уничтожить никаким завоевателям. И всё-таки протосоветский союз распался. Археологи осмотрели артефакты прошлого и задумались о будущем.

Удивительное поселение обосновалось примерно в восьмом тысячелетии до нашей эры на территории современной Турции, на полуострове, который греки именовали Анатолией. В середине прошлого века в этом регионе, в 40 километрах от города Конья, нашли руины древних домов. Их назвали Чатал-Хююк, в переводе с турецкого это значит "холм в форме вилки". И действительно, напоминает вилы с двумя зубьями. Причём курган такой не от природы, по сути, его тысячелетиями возводили люди: они ставили новые дома прямо поверх старых развалин. Насчитали аж 18 таких слоёв общей толщиной или, если хотите, высотой 17 метров. Строили, что интересно, из необожжённого кирпича, по тем временам это считалось весьма продвинутой технологией. Да и вообще, тогда человечество всего пару тысяч лет как из пещер вылезло.

Сотни исследователей изучили всё, что осталось от этих зданий, и мысленно вернули им первозданный вид. Оказалось, что дома были одноэтажными и стояли прямо впритык друг к другу без малейших промежутков. И в каждом были лестницы на крышу — это был единственный выход наружу и одновременно вентиляционный ход. Получается, что жители ходили не по улицам, а прямо по крышам. Соответственно, все дома были примерно одинаковой высоты. С одной стороны, это логично с точки зрения удобства передвижения. А с другой, говорит о демократичности общественного устройства и даже о некоем социализме. У всех ровно и одинаково. На это указывают и изделия из кремния и обсидиана (вулканического стекла), это были местные ценности, ими торговали. Кстати, город был не каким-то изолированным от враждебного и несправедливого мира раем — он вёл довольно активные товарно-денежные сношения с соседями. Так вот, нельзя сказать, что эти самые изделия в одних домах лежат целыми сундуками, а в других их и в помине нет. Отнюдь. Как-то равномерно распределены между горожанами.

А ещё занятно, что в городе не было какого-то отдельного здания под храм, зато целая треть всех домов сравнительно ярко украшены и в общем похожи на святилища: там на стенах до сих пор висят фигуры в виде бычьих голов, поскольку быков было принято приносить в жертву. Поклонялись в Чатал-Хююке "богине-матери" — так же как шумеры и многие другие народы.

И, наконец, самая интересная особенность города — народу в нём было примерно десять тысяч человек, и это просто невероятно, поскольку обычно поселения тогда насчитывали всего несколько сотен жителей. Занималось столь многочисленное население охотой, рыбалкой и сельским хозяйством: выращивали пшеницу, ячмень, горох, разводили овец, коз, лошадей. В общем, получается, жили довольно-таки неплохо для древней общины. И притом дольше, чем многие другие: средняя продолжительность жизни, по мнению историков, составляла 32 года, лет на пять больше, чем в других городах. Нашлись там и останки долгожителей, которым было лет 70. И всё это благополучие длилось примерно полторы тысячи лет, в течение которых городу удавалось избежать и набегов завоевателей, и поглощения каким-нибудь большим государством.

Так что же случилось в итоге? А то и случилось, что население росло, а климат ухудшался — всё чаще засуха уничтожала урожаи, пастбища со временем приходилось устраивать всё дальше и дальше от города. Люди стали голодать. И, естественно, перенаселение привело к ещё одной беде — антисанитарии: мусорные ямы и загоны для скота были прямо рядом с домами. Как следствие — эпидемии. Животные были главными переносчиками заразы. Археологи изучили все найденные останки и заявили следующее: треть жителей города погибла от всевозможных инфекций, а у четверти — всевозможные переломы и травмы, нанесённые какими-то тупыми предметами. По мнению учёных, это вполне могли быть небольшие ядра из глины, которые удалось найти в окрестностях. То есть были какие-то вспышки насилия. Притом, судя по состоянию черепов, били в основном по затылку, значит, на жертв нападали сзади. Умерших хоронили как попало, останки лежали чуть ли не под полом жилых домов. Анализ ДНК показал, что очень часто погребённые оказывались совсем не родственниками хозяев домов, выходит, речь идёт о неких общих могилах. Короче говоря, закончилось всё плачевно.

Участники раскопок убеждены, что история получилась поучительная: не надо быть крупным специалистом, чтобы поневоле задуматься об участи всех мегаполисов.

Один из ярких примеров того, что опыт предков нас ничему не учит. Шестнадцать городов центрального региона на Филиппинах населяет более 21 миллиона жителей. Без малого 18 тысяч человек теснятся на каждом квадратном километре. В Маниле примерно половина людей живёт не в небоскрёбах, которые изображают в буклетах для туристов, а в фантастически грязных трущобах. Посмотрите, как тесно стоят лачуги: ни дать ни взять Чатал-Хююк. Это лоскутное одеяло сшито из строительного мусора. Получается, даже далёкие предки в этом смысле жили лучше: у них сырой кирпич был огнестойкий, а бедные манильцы в любой момент без распоследней крыши над головой могут остаться. Пожары уничтожают целые кварталы.

Представьте себе гору из 160 МИЛЛИОНОВ пластиковых бутылок, стаканчиков и прочих замечательных одноразовых предметов. Это трудно, но всё-таки постарайтесь. Представили? А теперь заурядный факт: столько всякой всячины выбрасывают в Маниле КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ. По крайней мере, такая статистика приводится в открытых источниках. Ну а что, получается, что каждый житель в течение дня использует семь-восемь штук. Весьма похоже на правду.

И куда это всё девается? А никуда! Манильский залив, на берегу которого расположилась филиппинская столица, давно превратился в гигантскую помойку и всеобщий канализационный сток. Городская инфраструктура здесь бессильна, да её особо и не существует, по крайней мере в Маниле. Вода кругом кишит болезнетворными бактериями, потому что местами просто завалена мусором. В этих краях его никто никуда не вывозит в принципе. Если честно, как это вообще можно всё убрать — представить себе очень и очень трудно. Как в том самом Чатал-Хююке, только в 2000 раз хуже! В букете местных болезней — лихорадка денге (температура под сорок, ломит кости, тошнит, не можешь есть), шистосомоз (жар, сыпь, зуд, кровь в моче, диарея), бешенство и гепатиты всех мастей.

Ну, и промышляют кто чем может: могут и серьгу средь бела дня с уха снять. Карманники, мошенники, с успехом "обувающие" простаков, всевозможный "развод" — в широком ассортименте и уже практически неотъемлемая часть колорита. Но вот насчёт того, чтобы увесистым ядром по голове — о таком пока что не слышно. Вообще, народ позитивный. Улыбаются всё время.

А если серьёзно, то просто жутко становится.