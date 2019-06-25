Производство спутников ГЛОНАСС приостановят из-за санкций

Производитель признал проблемы с производством аппаратов ГЛОНАСС-К на 2019 год.

Как сообщает РБК, такое решение пришлось принять из-за нехватки импортных комплектующих и ограничений на их поставку. В документе Счётной палаты, на который ссылается источник, сказано, что российская промышленность в данный момент не имеет возможности "оперативного замещения" импортного продукта.

Сообщается, что речь идёт о спутниках ГЛОНАСС-К2 — перспективных аппаратах третьего поколения. Эти спутники состоят из зарубежных комплектующих всего на 40 процентов. Предыдущие аппараты ГЛОНАСС-М, согласно информации из открытых источников, на 75–80 процентов состояли из электронных компонентов зарубежного производства.