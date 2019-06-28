Как обворовать инопланетян и победить рак. Будущее от известного физика

Популяризатор науки Митио Каку на днях посетил Москву и поведал много занятного: например, как стать миллиардером, как узнать, с кем идёшь на свидание вслепую, как унитаз спасёт нас от раковых опухолей и что нужно сделать первым делом при встрече с инопланетянами.

Имя Митио, или, возможно, правильнее говорить — Мичиу Каку, довольно легко встретить на полках книжных магазинов где-нибудь в отделах физики или астрономии. А ещё он ведёт телешоу. Японец, потому что японец, и американец, потому что родился, вырос и стал учёным в США. Сейчас ему 72, и он по-прежнему всячески популяризирует науку. На ВДНХ он провёл открытую лекцию так, как это делает профессиональный телевизионщик: простые, понятные, "цепляющие" фразы.

Интернет будет в ваших контактных линзах. При взгляде на человека у вас перед глазами будет вся его биография. Если мужчина уверяет, что богат и не женат, стоит лишь моргнуть, чтобы узнать, что он на самом деле платит алименты и, вообще, неудачник Митио Каку, физик-теоретик, футуролог

Когда именно в продаже появятся такие удобные девайсы, Митио, правда, не уточнил, зато сказал, кто первым ими обзаведётся: конечно же, школьники и студенты, ибо на экзаменах это будет, согласитесь, вещь совершенно незаменимая. К тому же такие линзы тебе мгновенно переведут текст с любого языка. Открываешь книжку с иероглифами, а читаешь по-русски. Красота! И вообще, больше не нужно будет ничего запоминать. Зачем? Вся информация, все знания мира хранятся в цифровом формате и доступны в мгновение ока. В буквальном смысле. А значит, и учителя как поставщики этих знаний станут не нужны.

Преподаватели превратятся в менторов. Наставников. Такие, как я, будут наставлять молодёжь, как строить карьеру, будут разговаривать с ними, давать им советы Митио Каку, физик-теоретик, футуролог

Вместо того чтобы перед Рождеством бегать по магазинам и закупать подарки и игрушки, вы просто загружаете в Интернет изображение этой игрушки — и её вам распечатывают на 3D-принтере Митио Каку, физик-теоретик, футуролог

А кроссовки вам распечатают прямо в магазине. При вас же. Причём именно под ваш размер ноги, который измерят с помощью лазера. Точно так же принтер сделает вам обручальное кольцо, протез руки, почку — в общем, всё, что понадобится. Физик даже уверен, что это станет новым видом искусства: художнику нужно будет лишь вообразить, что он хочет создать, и принтер немедленно это материализует.

У вас есть компьютер, ноутбук, планшет, смартфон. Зачем? Это же всё одно и то же. Всё дело в размере экрана. В будущем вы сможете расширить дисплей своего телефона, печатать на нём, а затем свернуть обратно и убрать Митио Каку, физик-теоретик, футуролог

В огромные дисплеи превратятся и обои в вашем доме, добавил учёный. Теперь не нужно будет мучиться с ремонтом: стены в любой момент по вашему желанию изменят расцветку. А ещё к стене можно будет подойти за медицинскими консультациями: если вам стало плохо, появится "рободоктор", который заботливо расспросит, где у вас болит, и объяснит, что надо делать.

Ваш автомобиль станет роботом. Он будет не только сам ездить и парковаться, но ещё и вести с вами умные разговоры Митио Каку, физик-теоретик, футуролог

И, конечно, они всё-таки будут летающими. По крайней мере, Митио Каку в этом не сомневается. Он рассказал, что недавно побывал в Дубае, где уже сейчас ведут переговоры о создании целого парка пассажирских дронов.

Физик добавил, что в Москву прилетел из Нью-Йорка и потратил на дорогу десять часов, но скоро эти города будут разделять всего два часа пути. Скоро — значит, когда самолёты станут сверхзвуковыми. Учёный напомнил, что, собственно, у нас уже были "Конкорды", и объяснил, почему от них пришлось отказаться: они создавали такую волну, от которой лопались стёкла в домах. Теперь появились технологии, которые помогут избежать этого эффекта.

Разумеется, Митио предвидит и полёты в космос и даже не исключает встреч с жителями других звёздных систем. Он считает, что этот вариант реальнее всевозможных рассказов о "контактах" здесь, на Земле.

В следующий раз, когда вас заберут на летающей тарелке, пожалуйста, украдите что-нибудь оттуда, чтобы подтвердить, что вас действительно похищали. Неважно что. Нет такого закона, который запрещает красть у инопланетной цивилизации! Митио Каку, физик-теоретик, футуролог

По мнению футуролога, мы с вами сможем рассчитывать только на те вакансии, которые не смогут занять роботы. Поэтому он перечислил, что роботы на сегодняшний день делать не могут:

— сортировать мусор;

— чинить сломанные унитазы;

— заниматься ландшафтным дизайном;

— налаживать электропроводку в доме;

— вести судебные споры;

— заниматься вещами, связанными с общением между людьми;

— создавать произведения искусства;

— писать романы;

— рассказывать анекдоты;

— выступать на телевидении;

— совершать научные открытия;

— проектировать шахты.

Хорошая новость: жизнь станет дешевле, эффективнее, будет больше товаров и услуг, будут бесконечные объёмы знаний. Плохая новость: у нас будут юристы. Мне очень жаль Митио Каку, физик-теоретик, футуролог

Если в нескольких словах — с помощью цифровых технологий. Митио обратил внимание, что Интернет сделал миллиардерами больше людей, чем любая другая технология в мире.

Берём любую индустрию, находим в ней слабые места, причины неэффективности, выявляем посредника, который нужен для бизнес-процесса, и цифровизируем его. Кто богаче всех в мире? Джефф Безос, а почему? Потому что он цифровизировал посредников в ретейле Митио Каку, физик-теоретик, футуролог

Вы пойдёте в туалет, и он тут же проведёт анализы на наличие антител против раковых клеток и предупредит вас об онкологическом заболевании лет за десять до появления опухоли Митио Каку, физик-теоретик, футуролог

Вообще, в этом плане будущее представляется физику светлым: он уверен, что само слово "опухоль" просто исчезнет из нашего лексикона. По его словам, уже сейчас созданы наночастицы, которые ищут и уничтожают раковые клетки по одной.

Они останутся такими же непредсказуемыми и странными, как и всегда. Вся разница будет в том, что мы сможем их фотографировать и даже снимать на видео.

В один прекрасный день вы проснётесь утром, нажмёте на кнопку и снова посмотрите сон, который видели ночью Митио Каку, физик-теоретик, футуролог

Судя по снимкам, которые показал Митио, существующие технологии уже способны на нечто подобное. Он рассказал, что исследования в этом направлении уже ведут в университете в Беркли. Они основаны на анализе мозга с помощью магнитно-резонансной томографии. Схема такая: человеку показывают картинку, он смотрит на неё, а МРТ-устройство фиксирует кровоток в 30 тысячах точек. В итоге получается картинка из 30 тысяч "пикселей". Компьютер распознаёт каждую из них и распечатывает получившееся изображение. Если сравнить с оригиналом — оно, конечно, не очень похоже, но если речь идёт о твоём сне — этого может оказаться вполне достаточно.

Искусственный интеллект сможет объединить всё, что известно о каком-либо человеке, и воссоздать его внешность и его личность в виде какой-нибудь голограммы, рассказал физик. По его мнению, это будет лучше любого памятника, любой книги, написанной о человеке. Это будет "цифровое бессмертие".

Когда-нибудь ваши прапрапраправнуки нажмут на кнопку и смогут поговорить с вами. А я бы, например, очень хотел поговорить с Эйнштейном Митио Каку, физик-теоретик, футуролог

Кстати, о бессмертии биологическом Митио Каку тоже говорил. Он убеждён, что наши потомки смогут если не достичь его, то, по крайней мере, увеличить продолжительность жизни, поскольку мы уже начинаем понимать, что представляет собой процесс старения — это накопление ошибок в работе наших клеток, а именно — в митохондрии. Искусственный интеллект рано или поздно научится находить эти ошибки и даже исправлять их.