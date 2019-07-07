Искусство или метки? Кто и зачем пугает нас гигантскими рисунками на полях

Только спокойствие — мы не про зелёных человечков. Честное пионерское. ЭТО НЕ ОНИ.

Итак, первым делом — практическое руководство для всех желающих приобщиться к возвышенному и прекрасному. Значит, так.

Найдите хорошее поле. Широкое, ровное, красивое. На Западе фермеры рекомендуют пшеницу, ячмень и рапс — с ними проще всего работать. Но им легко говорить, у них поля — частная собственность: что хотят, то и делают. А у нас как-то совестно портить урожай ради всякого там художества. Так что если у поля имеются хозяева, то сначала придётся поинтересоваться их отношением к изобразительному искусству.

Широкое, ровное, красивое. На Западе фермеры рекомендуют пшеницу, ячмень и рапс — с ними проще всего работать. Но им легко говорить, у них поля — частная собственность: что хотят, то и делают. А у нас как-то совестно портить урожай ради всякого там художества. Так что если у поля имеются хозяева, то сначала придётся поинтересоваться их отношением к изобразительному искусству. Определитесь, что будете рисовать . Новичкам лучше начать с простого. К примеру, собственно круга.

. Новичкам лучше начать с простого. К примеру, собственно круга. Возьмите с собой друга, рулетку, верёвку и обычную доску , к которой с обоих концов привязана ещё одна верёвка, то есть чтобы её можно было на шею повесить.

, к которой с обоих концов привязана ещё одна верёвка, то есть чтобы её можно было на шею повесить. Для конспирации и таинственности приходите к месту дислокации под покровом ночи, когда силы зла…

когда силы зла… Идите по полю по уже существующим там тропинкам , а то все догадаются, что это были вы, какой же из вас тогда пришелец.

, а то все догадаются, что это были вы, какой же из вас тогда пришелец. Выберите, где будет центр круга . Туда встаёт один человек, при нём рулетка или верёвка. Второй вытягивает то или другое на нужную длину. Получается радиус круга. Второй идёт вокруг первого, держась за конец верёвки. Как циркуль. Нарисовали контур.

. Туда встаёт один человек, при нём рулетка или верёвка. Второй вытягивает то или другое на нужную длину. Получается радиус круга. Второй идёт вокруг первого, держась за конец верёвки. Как циркуль. Нарисовали контур. Берите доску , точнее держитесь за верёвку, а доска пусть висит внизу так, чтобы можно было на неё наступить ногой. Вот этим приспособлением и прижимайте перед собой колосья к земле в нужном направлении.

, точнее держитесь за верёвку, а доска пусть висит внизу так, чтобы можно было на неё наступить ногой. Вот этим приспособлением и прижимайте перед собой колосья к земле в нужном направлении. По большому счёту, вот и всё, ребята!

Более профессиональные инопланетяне, конечно, заранее делают эскизы различных и более замысловатых символов и прочее, но это уж на вашу инопланетную фантазию. А ещё можно вместо доски магнетрон использовать, который в микроволновках есть. Считается, что это более гуманно по отношению к колосьям, они не ломаются, а аккуратно сгибаются. Вообще, в Сети вагон и маленькая тележка видео о том, как порадовать уфологов.

А теперь садимся в космический корабль… Ну ладно, в общем, куда-нибудь садимся и летим, едем и всячески добираемся в Южную Америку. А именно — в Перу. На юге этой страны есть пустынное плато, называется плато Наска. Был такой народ древний — наска, они там жили примерно со II века до нашей эры до VI века нашей эры. И на этом самом плато есть целая галерея гигантских рисунков, которые охраняют как памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они очень заинтересовали учёных тем, что это совершенно точно не новодел. Начнём с того, что ещё в XVI столетии испанский географ Педро Сьеса де Леон писал, что в этих местах "кое-где среди песков видятся знаки". А во всей красе их первым рассмотрел американский археолог Пол Косок в 1939 году с борта самолёта. И с тех самых пор прогрессивное человечество спрашивает, кто, когда и зачем это нарисовал.

Насчёт когда — склоняются к тому, что между IV веком до Рождества Христова и X веком нашей эры. Во всяком случае, точно до инков, которые появились в XII веке. Соответственно, получается, что хотя бы часть этих рисунков — геоглифов — могли создать представители древней культуры наска.

Будете смеяться, но все эти годы приходится биться даже над вопросом, ЧТО же в конце-то концов нарисовано. Взять, к примеру, птичек многочисленных. Кондор, по новым данным разведки, оказался вовсе не кондором, пеликан не пеликаном, а колибри не просто колибри, а колибри-отшельником. В любом случае, речь идёт о пернатых, которые там, вообще-то, не водятся. Ещё есть кит, собака, обезьяна, паук. А как вам такое? Привет лунатикам!

Да, а паука, по мнению астрономов, рисовали звездочёты: он по форме напомнил им звёздное скопление Трапеция Ориона. Для интереса, пока тепло, поищите Орион на небе, это не так уж трудно: у него широкие плечи и тонкая талия. Ну хорошо, найдите Большую Медведицу. Если ручка ковша направлена влево, то Орион будет по правую сторону внизу. Ок, скачайте какие-нибудь звёздные карты из магазина приложений. Так вот, перед вами его безупречная фигура. Видите пояс — три звезды практически на одной линии? Теперь посмотрите чуть ниже — спокойно, это меч. И его ножны инкрустированы в том числе светящимся скоплением звёздной пыли и всякого вещества — это туманность Ориона. Такие возникают, к примеру, при взрыве сверхновой — когда старая звезда в конце концов взрывается. И, представьте себе, в этом тумане есть звёздочки, расположенные трапецией. А теперь внимание! Вопрос: ежели нам с вами и туманность-то разглядеть сложно, то как же древний народ наска увидел в ней эту самую трапецию, о которой мы вообще-то узнали лишь в XVII веке благодаря наблюдениям Галилея?

Исследователи внимательно осмотрели все эти линии и поняли, что их рисовали не все сразу: время от времени появлялись новые художники, причём они оказывались как-то ближе к авангарду и предпочитали прямые линии, то есть животные были изображены РАНЬШЕ.

И всё-таки скажите, пожалуйста, зачем вообще рисовать то, на что не можешь посмотреть? На это у исследователей, похоже, есть ответ, по крайней мере, гипотеза: а это и не для наших глаз рисовалось. По их версии, рисунки могли быть молитвой. На эту мысль их наводит кит и обилие именно морских птиц. Древние люди смотрели на небо и думали: "Где-то там наверху на нас смотрит Бог. Он увидит кита, пеликана и поймёт, что нам нужна вода. Нам нужен дождь".

На МКС говорят, что с орбиты без оптики геоглифов плато Наска не видно. Невольно вспоминается "Трудно быть богом".