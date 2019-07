Существует ли НЛО? Лайф проигнорировал уфологов и спросил учёных

Знаете, какой праздник 2 июля? Ну как же, день уфолога! Интересно получается: науки такой нет, а вот профессия — пожалуйста. Мы, конечно, поздравим главных по тарелочкам, поругаем их немножко за всякие глупости и оставим в покое. Но ведь серьёзная легитимная наука тоже ищет инопланетян. В честь праздника редакция Лайфа расспросила об этих поисках ведущих российских учёных.

Должно прийти время, когда средняя степень развития человечества окажется достаточной для посещения нас небесными жителями… Не пойдём же мы в гости к волкам, ядовитым змеям или гориллам. Мы их только убиваем Константин Циолковский

Однажды студент Корнеллского университета побывал на лекциях знаменитого учёного-эмигранта Отто Струве. Этот учёный был представителем известной династии астрономов, он родился в Харькове, воевал на стороне белогвардейцев, а в 1921 году уехал в США. Так вот, лекции были о формировании планетных систем, и если бы не они, жизнь одного из слушателей могла бы сложиться совершенно по-другому. Его звали (и зовут, ему сейчас 89) Френком Дональдом Дрейком, и он once and for all — раз и навсегда решил посвятить себя поиску внеземных цивилизаций. Уже через несколько лет вместе со своим идейным вдохновителем они руководили строительством 26-метрового радиотелескопа, который назвали Озмой в честь принцессы из сказочной страны Оз. Гигантскую тарелку направили в сторону созвездий Кита и Эридана, поскольку там находятся две весьма близкие к нам звезды — Тау Кита (12 световых лет) и Эпсилон Эридана (10,5 световых года). Были большие подозрения, что у них есть планеты. Кстати, в XXI веке их там действительно нашли. При этом в том числе и в зоне обитаемости, то есть на нужном расстоянии от их звезды. А раз так, то, может, и повезёт оттуда что-нибудь услышать. Или кого-нибудь. Слушали 150 часов, всё записывали, но безнадёжно: один раз вроде что-то зафиксировали, но оказалось, просто недалеко самолёт пролетал.

Но работу не свернули. Напротив, это было началом проекта SETI — Search for Extraterrestrial Intelligence, в переводе "Поиск внеземного разума". Дрейк объявил, что в этом смысле есть на что надеяться, и даже доказал это математически. Так появилось знаменитое уравнение Дрейка — на первый взгляд ужасное, потому что очень длинное:

N — это, конечно, количество разумных цивилизаций в нашей галактике Млечный Путь. И его предлагается вычислить, зная:

— количество звёзд, образующихся в галактике каждый год;

— долю звёзд, похожих на Солнце и при этом имеющих планеты;

— количество планет и спутников с подходящими условиями для зарождения жизни;

— вероятность зарождения жизни на планете с подходящими условиями;

— вероятность появления именно разумной жизни на планете, заселённой живыми существами;

— соотношение двух величин: количества планет с разумными жителями, желающими контакта, и количества планет, на которых в принципе есть какая-то разумная жизнь;

— время жизни разумной цивилизации.

По большому счёту нам известно только первое (от силы пара звёзд в год) и второе, да и то примерно (от 20 до 40 миллиардов солнцеподобных звёзд). Вроде ещё появились представления о третьей величине — 500 миллионов планет, ПОТЕНЦИАЛЬНО пригодных для жизни. В общем, сложное какое-то уравнение. Но, как подсчитал Дрейк, даже при имеющихся знаниях получается, что шансы на контакт довольно велики.

И тогда возник резонный вопрос, который от лица всего человечества сформулировал итальянский физик, создатель первого в мире ядерного реактора Энрико Ферми: "Ну и где?" Теперь этот вопрос знают как парадокс Ферми. Среди самых популярных ответов — гипотеза зоопарка: за нами давно наблюдают, но как за животными в вольерах. Ну хорошо, а как же контактные зоопарки? Мы же вот не просто смотрим, мы их кормим, приручаем, дрессируем. Незавидная участь для гордого и такого разумного человека, но всё-таки.

Профессору Института астрономии Российской академии наук Александру Тутукову ближе версия о Великом фильтре — целом "сите" всевозможных факторов, которые, с одной стороны, мешают разумным цивилизациям развиваться, а с другой — приводят их к самоуничтожению. Мы просто не успеваем пересечься.

Время жизни цивилизации короткое, одни уже умерли, другие ещё не родились. Исходя из этих соображений и плотности звёзд в галактике, можно оценить время жизни цивилизации, чтобы объяснить отсутствие сигналов, — не более тысячи лет Александр Тутуков, профессор Института астрономии РАН

То есть если там, в космосе, кто и был, но они давно погибли в какой-нибудь глобальной ядерной катастрофе. Тогда молчание космоса становится зловещим.

Сейчас цивилизация глобальна, и, возможно, глобализм становится причиной гибели цивилизаций. Они совершают какую-то ошибку, она становится глобальной, и все мы вымираем Александр Тутуков, профессор Института астрономии РАН

Однако не все так пессимистичны. На самом деле сигналы есть, просто мы пока не можем их либо уловить, либо зарегистрировать, уверен директор Астрокосмического центра Физического института имени П.Н. Лебедева академик Николай Кардашёв.

Нужно просто изучать, есть огромное количество источников излучения, которые уже обнаружены, но не исследованы, и, может быть, среди них и есть эти самые внеземные цивилизации, просто нечем их исследовать Николай Кардашёв, директор Астрокосмического центра ФИАН

И тут российская наука снова упирается уже не в философскую, а в абсолютно приземлённую старую, добрую проблему — деньги. Которых, как известно, нет, если вы помните. В стране строят и строят, и строят космическую обсерваторию "Миллиметрон", или "Спектр-М". Масштабный и амбициозный проект. С его помощью хотят исследовать чёрные дыры, пульсары, реликтовое излучение, а главное — впервые в России начнётся настоящая большая работа по поиску сигналов из других миров. До сих пор в России шли лишь пробные исследования.

Там заложена большая, очень интересная программа, в неё включены несколько методов поиска внеземных цивилизаций: поиск проявлений жизни, поиск возможных сигналов от других цивилизаций и поиск очень больших конструкций, которые могли быть созданы Николай Кардашёв, директор Астрокосмического центра ФИАН

Всё это надеются уловить в инфракрасном диапазоне на миллиметровых и субмиллиметровых волнах — именно на этих частотах идут излучения от любых твёрдых тел во Вселенной. И именно на них и настроят новый радиотелескоп. Вернее, уже должны были настроить. Но!

Обсерватория делается очень медленно, из-за маленького финансирования все сроки просрочены. Учёные недоумевают — они должны были уже начать работать Николай Кардашёв, директор Астрокосмического центра ФИАН

Эти исследования для человечества значат больше, чем начало космической эры, подчеркнул академик. Но пока учёным с трудом удаётся контакт даже с, казалось бы, себе подобными. Есть ли разумная жизнь на Земле?