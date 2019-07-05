Мусор в дело. Как делают бензин дома и что из этого получается

Хватит, надоело. Почти 50 рублей за литр! Нет, всё. Значит так, берём большую канистру, газовую горелку, банку с водой, что там ещё? Ах, да — змеевик.

Обобщая невероятное количество рецептов, наводняющих YouTube, приходим примерно к следующему. Нам понадобятся:

— пара металлических ёмкостей литров на 35, с крышкой;

— обычные стеклянные банки, в одну из них надо налить воды;

— змеевик;

— источник огня, например газовая горелка;

— несколько металлических трубок и резиновых шлангов;

— вентили;

— кран для слива.

Теперь соберите всё, что мы описали выше, аккуратно сложите в тележку и вывезите на свалку. Забудьте о химических экспериментах вблизи домов, жилых помещений, сараев и прочих конструкций, способных внезапно воспламениться. В общем, ни в коем случае не забывайте о технике безопасности. Наше описание носит исключительно информационный характер и не является призывом к действию. Не пытайтесь повторить эти опыты дома, не имея достаточной квалификации.

Из всего этого хозяйства собирается чудо-агрегат. К крышке одной канистры приделываем трубку. Соединяем эту трубку со змеевиком, который лежит в другом большом бидоне. Его надо водой заполнить, это будет такая система охлаждения. А где-то внизу под ним должен быть кран, под который стоит заранее подставить баночку. Туда польётся продукт этой хитроумной жизнедеятельности — самодельное горючее. А сверху от змеевика идёт ещё одна трубка — для побочного газа. Он отправится в банку с водой, там очистится и полетит в горелку, то есть будет пользу приносить. Получится самодостаточный замкнутый цикл.

Теперь, конечно, о самом главном: из чего же, из чего же? В основном в качестве сырья берут пластиковый мусор, автомобильные покрышки, но бывают и ещё более экстравагантные эксперименты — с бычками от сигарет например. То есть мы ещё и отходы таким образом перерабатываем.

Их надо измельчить, положить в канистру и зажечь огонь. Дым от плавящегося мусора идёт по трубке в змеевик, там конденсируется, то есть превращается в жидкость — синтетическую нефть.

Есть и другие схемы, в которых предлагают подсоединиться к холодильнику, водопроводу и прочее. Но смысл тот же: пар охлаждается, и вуаля — топливо. Если взять 5–6 килограммов сырья, то можно сделать до четырёх литров. В общем-то, такая производительность обнадёживает. Умельцы даже демонстративно поджигают добытую жидкость. Честно показывают, что иногда горит, а иногда и нет. И даже заливают её в свой транспорт. В какой-нибудь видавший виды мопед или механизированный плуг. И всё это начинает радостно тарахтеть.

Но это ещё не всё. Теперь надо соорудить себе вторую конструкцию, чтобы перегонять тёмное непонятно что в более-менее чистое топливо. Схема похожая: жижу нагревают, идущий от неё пар конденсируют и собирают опять в банку. И после этих титанических усилий от четырёх литров остаётся примерно раз в семь меньше. То есть из шести килограммов мусора в итоге — 600 миллилитров бензина.

Негусто, конечно. Ну ладно. А давайте теперь нальём его в бензобак собственной легковушки? В автосервисах кричат: "Даже не вздумайте!"

Я знаю людей, которые использовали такое горючее, и поверьте, это угрожающий фактор, люди просто остаются без автомобилей. В итоге человек приезжает на эвакуаторе, либо машину тянут. Так что отсебятиной заниматься не стоит. Это небезопасно Евгений Савельев, сотрудник автосервиса

Лектор МИСиС и суровый технарь, автор одноимённого паблика во "ВКонтакте" Сергей Иванов в целом одобряет поиски альтернативных источников топлива, но считает, что речь тут идёт не о бензине.

Таким образом можно получить скорее дизельное топливо, потому что у дизелей живучесть получше. А в бензиновом двигателе всё упирается в октановое число. Если оно недостаточное, то двигатель плохо работает и ломается раньше времени Сергей Иванов, лектор МИСиС

И это при том, что даже дармовое сырьё надо откуда-то нести, везти, а потом долго пилить, резать и рвать на кусочки. Есть ли смысл?

Если есть источник сырья, то можно делать. А так это больше похоже на какое-то баловство. Затраты на производство в итоге могут оказаться больше, чем полученный результат Сергей Иванов, лектор МИСиС

И сразу приходит в голову приснопамятное томское изобретение — комплекс АИСТ-200. Расшифровывается как "Альтернативные источники энергии". Вот это действительно зверь-машина. Ежечасно съедает по тонне мусора, абсолютно любого, без всякой сортировки. Одному человеку её не прокормить. Но она и придумана для коллектива — к примеру, многоквартирного дома.

АИСТ может снабжать его жителей электричеством, теплом, а может, и топливом, да ещё как! Не несчастные полбанки, а минимум 200 литров в час (200 литров!), и не какого-нибудь, а Евро-4. По тем временам (а об установке говорили лет пять назад) это звучало просто потрясающе. Видимо, это и на самом деле весьма неплохо, раз установку купили швейцарцы. Так что он улетел! А нам остаётся зависеть от цен на нефть или цедить сомнительные жидкости на свой страх и риск.