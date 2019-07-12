Орёл обыкновенный, марсианский. Кого заметил любопытный вездеход

Судя по изображению, в небе над Красной планетой кто-то машет крыльями. Теперь по всей Земле терзаются сомнениями. Одно из двух: либо там кипит жизнь, либо в NASA просто дурят нашего брата.

Давайте-ка сначала посмотрим на карту Марса. На сайте NASA, кстати, есть как раз максимально реалистичная, сделанная на основе снимков. Ищем восточное полушарие, оно, само собой, справа, и там чуть пониже экватора, у самых границ обширной сравнительно светлой области — равнины Элизий — обозначено точкой, видите? Там находится довольно впечатляющий кратер — 154 километра в диаметре. Его назвали в честь астронома-любителя XIX века Уолтера Фредерика Гейла за то, что он старательно наблюдал Красную планету в свой телескоп и подробно описал знаменитые каналы на её поверхности. Так вот, в этом кратере Гейла и находится марсоход Curiosity. Во всяком случае, очень хочется на это надеяться.

Аппарат с 2012 года шлёт землянам свои практически ежедневные — простите, ежесольные — фоторепортажи. Если смотрели кино с Мэттом Деймоном, то запомнили, что там на Марсе сутки называют солами. Один сол — это 24 часа 39 минут и 35 секунд. В общем, немного побольше, чем у нас. И вот наступил сол 2446-й (отсчитывают с начала миссии). У нас в это время было 24 июня 2019 года. Восторженные посетители сайта открывают соответствующую папку и видят, как обычно, целые галереи снимков с каждой из многочисленных камер. Среди них есть, к примеру, правые навигационные — Right Navigation Cameras. Две штуки. Точно такие же у марсохода имеются и с левой стороны. Но нам с вами сейчас нужны именно правые.

Видим 18 фотографий. На первый взгляд, совершенно одинаковых, только сняты они с интервалом секунд в 15. Но глазастый землянин ничего не упустит. Он методично открывает одну за одной, добирается до 12-й и говорит: "Что я вижу?" И действительно, помилуйте, как же это?

Имеются три версии:

1. На Марсе летают орлы.

2. Это просто какая-нибудь неудачная вспышка камеры, отражённый солнечный луч или проявление космического излучения.

3. Это вообще не Марс.

Насчёт инопланетных птиц

Не знаем, как на Марсе, но вот на Венере, к слову, ещё советские аппараты запечатлели целый список странных, прямо скажем, неопознанных объектов. И нечто похожее на птиц там есть. Даже какой-то сыч там притаился. И это далеко не фантазии безграмотных людей, а легитимная гипотеза серьёзных исследователей. Мы, кстати, писали об этом.

А если не Марс, то что?

Есть такое необитаемое место в канадских арктических широтах — остров Девон. Его обожают и учёные, и киношники. Только посмотрите: чем не Марс?

Тут работают сразу две исследовательские станции — Haughton–Mars Project и Flashline Mars Arctic. Haughton — это кратер Хотон, ещё говорят — Хафтон. Между прочим, 23 километра в диаметре. По мнению учёных, он возник после удара об Землю двухкилометрового астероида примерно 39 миллионов лет назад.

Туда арктическим летом на месяц приезжают учёные, а иногда и журналисты. Пожить и поработать, как на другой планете. Имитация полная: живут в модулях, ездят на вездеходах, на улицу — только в скафандре, общение при этом — только по радио. Даже задержка по времени на связи со станцией — аккурат минут 20, как между Землёй и Марсом.

Давайте спросим

Редакция Лайфа обратилась за разъяснением к известному эксперту в этой области — главному научному сотруднику лаборатории сравнительной планетологии в отделе планетных исследований Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН Александру Базилевскому. Он ответил, что живые существа на Марсе вполне могут найтись, но, скорее всего, это будут всего лишь бактерии где-нибудь неподалёку от активных вулканов. А насчёт фальсификации:

Делать фальшивки, во-первых, опасно — представляете, какой стыд и срам будет, когда это раскроется. А во-вторых, это дорого. Снимки Curiosity — это километры и километры ландшафтов. Это вроде сомнений по поводу того, были ли американцы на Луне Александр Базилевский, планетолог ГЕОХИ РАН

Но на всякий случай он решил связаться со своим коллегой из США — учёным из Университета штата Аризона Джеймсом Райсом. А его ответ оказался предельно коротким:

Похоже на пылинку на объективе камеры Джеймс Райс, планетолог Университета Аризоны

Вообще, конечно, пылинки на Марсе — дело обычное, не говоря уже о пылевых бурях. Но остаётся вопрос: почему об этом сразу не сказать? Написали бы большими или хотя бы какими-нибудь буквами: это пылинка. А в NASA — загадочно молчат. Интерес подогревают.

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