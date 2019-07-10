Безумная энергия. Тесла, за которым охотились страны и спецслужбы

Его считали виновником Тунгусской катастрофы, его записи засекретили, а летавшие во время войны "НЛО" могли создать по его похищенным чертежам и расчётам. С днём рождения, загадочный челоВЕК Никола Тесла.

Как Тесла выжил

Человек, который создал XX век, появился на свет в 1856 году. Но, можно сказать, по-настоящему он родился тогда, когда чуть не умер. Сами посудите: когда хочешь стать инженером, а родители (горячо любимые!) компостируют мозг, что надо идти в священники, прямо скажем, жить не хочется. Духовный сан ему должен был достаться по наследству — от отца. Так что дело было не только в том, что мальчик подхватил холеру. Это был вопрос о воле к жизни. И отец это понял. Он подошёл к кровати сына, когда все думали, что он в агонии. "Ты поправишься", — сказал святой отец. "Может быть, — ответил Тесла, — если ты позволишь мне изучать инженерное дело".

Как Тесла мог уехать в Россию

Был такой советский электротехник Борис Ржонисицкий, который не только занимался наукой, но и всячески её популяризировал, а ещё составлял биографии выдающихся физиков. И в своей работе о Тесле он написал, что в 1884 году сербского талантливого электротехника приглашали работать в Петербург. К тому времени он как раз построил электростанцию для Страсбургского железнодорожного вокзала, но не получил обещанные 25 тысяч долларов в качестве гонорара. И вот, обманутый и обиженный, он якобы чуть было не уехал, и отговорил его учёный Чарльз Бэчлор. Между прочим, помощник и партнёр самого Эдисона. Но об этом чуть позже.

Было бы непростительной ошибкой дать возможность уехать в Россию подобному таланту. Вы ещё будете мне благодарны, мистер Эдисон, за то, что я не пожалел нескольких часов для убеждения этого молодого человека отказаться от мысли ехать в Петербург Из письма Чарльза Бэчлора (приводится в тексте биографии)

За что Тесла ненавидел Эдисона

Искры полетели сразу же, как только молодой инженер устроился в компанию к "отцу лампочки" и начал высказывать ему свои прогрессивные мысли. Маститый физик недвусмысленно намекнул, кто тут главный генератор идей, и посоветовал, вместо того чтобы его раздражать, заняться делом — усовершенствованием электрических машин постоянного тока (которые придумал, собственно, мистер Эдисон). Между прочим, посулил 50 тысяч зелёных. Тесла за делом в карман не полез — он сделал начальнику ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ новые разновидности этих машин. Эдисон сказал: "Спасибо". — "А деньги?" — "Какие деньги? Вы, кажется, плохо понимаете американский юмор". Опять не повезло с работодателем. Просто беда какая-то.

Как Тесла "бомжевал"

Тесла по своему обыкновению развернулся и ушёл. Попытался основать свою компанию вместе с несколькими другими электротехниками. Они сделали проект дуговой лампы. Это такая лампа, внутри которой инертный газ и два электрода, а между ними идёт разряд в виде дуги. Но и тут он не получил никаких денег, вместо них ему предложили акции. Да что ж такое?

За этим последовала долгая и голодная зима. Великий Никола Тесла рыл канавы и фактически вёл жизнь бездомного, пока не получил наконец через знакомых финансовую помощь. Так возникла Tesla Electric Company. Да-да, Илон Маск ни при чём. Дело было в 1887 году.

Кто победил в "войне токов"

Это была война Теслы и Эдисона, разумеется. Тесла был за переменный ток, Эдисон — за постоянный. Дело в том, что проклятый "выскочка" всё-таки добился успеха, разбогател и снял дом в самом центре Манхэттена, на Пятой авеню, под самым носом у конкурента. И они начали наперегонки строить электростанции, генераторы и вот это вот всё.

Итак, постоянный ток, напомним, это тот, который не меняет ни направления, ни напряжения — всегда одинаковый. Это означает, что электростанция должна создавать такой же ток, какой нам с вами нужен дома, к примеру, 220 вольт. Это, конечно, хорошо, но на большие расстояния такой ток не передашь — полтора километра максимум. Это не для большого города. А переменный, соответственно, можно "переменить" трансформатором. Это оказалось намного удобнее и эффективнее.

Кстати сказать, война эта продолжалась и уже без своих военачальников и закончилась в 2007 году. Победил Тесла: Нью-Йорк окончательно перешёл на переменный ток.

Что изобрёл Тесла

1. Электромотор, 1888 год. Тот самый, который в электрокарах.

2. Трансформатор (катушка Теслы), 1891 год. Любите "Тесла-шоу"? Эти молнии и делает такая катушка.

3. Беспроводные лампы, 1891 год. Через два года он без проводов зажёг лампочки на всемирной выставке в Чикаго.

4. Неоновое освещение, 1893. На той же выставке Тесла показал первые неоновые вывески.

5. Башню для беспроводной передачи электричества, 1900-е годы. Изначально он её делал вроде как для радиостанции. Есть сведения, что во время её пробного запуска Тесла осветил небо над Лонг-Айлендом на много сотен миль. Кстати, башню в 1917 году снесли, опасаясь, что её используют в недружелюбных целях.

6. Гидроэлектростанцию, 1896 год.

7. Радиоуправляемую игрушку, своё изобретение он назвал "телеавтоматом", 1898 год.

8. Пульт дистанционного управления (как следствие предыдущего).

Без Теслы не обошлось изобретение радио, открытие рентгеновского излучения. И вообще, мы с вами ездим в "Тесла-поездах", чиним оборвавшиеся "Тесла-линии", а на столе у некоторых уже блестят новомодные беспроводные "Тесла-зарядки". Да, кстати: а почему до сих пор не передают электричество по воздуху?

Физически это сделать можно, но когда дело доходит до практики, оказывается, что это слишком сложно Руслан Борисов, ведущий научный сотрудник кафедры МЭИ

Как Тесла мог устроить Тунгусскую катастрофу

Тут надо упомянуть об эксперименте в Колорадо-Спрингс в 1899 году. Тогда Тесла с помощью 60-метровой катушки пугал народ 40-метровыми молниями и громом, который раздавался на два десятка километров. И люди бы пришли в ещё больший ужас, если бы знали, на какой эффект рассчитывал гений: по его расчётам, должны были возникнуть "стоячие волны", которые в конце концов сойдутся в противоположной точке земного шара, получается, где-то в Индийском океане, у островов Сен-Поль и Амстердам.

Даже сейчас мои беспроводные энергетические установки могут превратить любой район земного шара в область, не пригодную для проживания Из письма Николы Теслы редактору New York Times, 1908 год

И ещё стоит отметить, что в библиотеке Конгресса США имеются записи о том, что незадолго до события, которое мы знаем как падение метеорита у речки Тунгуски, Тесла интересовался наименее заселёнными регионами Сибири.

Как мог всё это сделать один человек?

И это мы ещё не упомянули "луч смерти", который Тесла якобы придумал, "огненные шары", которые — тоже якобы — нацисты во время войны сделали по его краденым чертежам и расчётам. Так это или нет, всё равно трудно вообразить, что столько идей возникало в голове одного и того же человека.