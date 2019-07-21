На Луну без туалета. Что пришлось пережить астронавтам NASA

А, между прочим, советские инженеры-то о Гагарине подумали. У него там уже было, извиняюсь, хитроумное устройство. И с вентилятором, и с системой устранения запаха, и всё как положено. А бедному Шепарду просто сказали: "Терпи".

Впервые NASA "обделалось" ещё 5 мая 1961 года. В тот день полетел их собственный Гагарин — Алан Шепард. Надел скафандр, сел в корабль и стал ждать запуска. Ждал, ждал. Потом говорит, мол, Хьюстон, не знаю, как у вас, а у нас точно проблема. Ему отвечают: сиди на месте. По сути, ничего сделать было нельзя, разве только полёт отменить. Потому что деликатную ситуацию не продумали вообще. Астронавт был в скафандре уже восемь часов, когда понял, что всё. И, как бы сказать поделикатнее, решил, что обидно будет умереть вот так — от разрыва мочевого пузыря. Это был риск: внутри скафандра и датчики разные, и терморегуляция, и вообще короткое замыкание могло быть. Однако повезло. Капсула "Меркурий-Редстоун-3" благополучно отлетала свои 15 минут 28 секунд и села в Атлантическом океане. Шепарда увезли на вертолёте. Он улыбается, скафандр внутри, конечно, мокрый, но снаружи по-прежнему сверкает.

После этого в космическом агентстве погрузились в глубокую задумчивость. Попробовали было на второго астронавта — Гаса Гриссома — надеть двуслойное трико. Мягко говоря, получилось не очень. Пришлось включать изобретательность. Оцените.

Такими доспехами не постеснялись вооружить многоуважаемого лётчика-испытателя Джона Гленна, которому выпало совершить первый в истории США орбитальный космический полёт. Он продлился, кстати, почти пять часов. Потом придумали ещё одну весёлую штуку. Гармошку справа видите? Вот её надо было постоянно растягивать прямо в процессе. Интересно, авторы изобретения сами так пробовали?

А чуть позже догадались: незачем возить всё это добро с собой. И сделали специальный клапан. Причём он постоянно подогревается, а то всё замёрзнет. С тех пор астронавты особенно полюбили справлять нужду при заходящем солнце. Красиво, говорят.

А вот и вершина инженерной мысли. Спрашивается, чем провинились доблестные космические капитаны.

Мало того что эту штуковину требовалось, сами понимаете, приклеить, а потом обратно отодрать. А клей там, по признанию участников программы "Джемини", самый что ни на есть на совесть сделанный. После всего этого обаятельные, сверкавшие в день старта голливудскими улыбками мужчины должны умудриться аккуратно разорвать пакетик с антибактериальным средством, положить это дело прямо туда, мастерски всё запечатать, да ещё и старательно помять. Пытка продолжалась минут 45. И, естественно, случались известные аварии. Отсюда и фраза, вошедшая в неофициальную историю NASA:

Дайте мне салфетку, быстро. Здесь по воздуху плывёт фекалия Астронавт Том Стаффорд на борту "Аполлон-10"

Экипаж "Аполлона-10" в 1969 году совершил финальный испытательный полёт перед основной исторической миссией на Луну. Томас Стаффорд, Джон Янг и Юджин Сернан провели в космосе восемь дней. Что характерно, все трое категорически отрицали причастность к означенной выше чрезвычайной ситуации. Как бы там ни было, командир Стаффорд на Луне так и не побывал, а вот двое других *** позже стали командирами и высадились на спутник: один — во время миссии "Аполлон-16", второй летал на "Аполлоне-17".

У Нила Армстронга, Базза Олдрина и Майкла Коллинза были всё те же проклятые мешочки и презервативы. Но поскольку им предстояло ещё и из корабля выходить, то есть на Луну, то ломать голову особо не стали: пришлось надевать памперсы. Олдрин спустя 40 лет признался, что подгузник ему пригодился. По спутнику Земли, напомним, они с Армстронгом гуляли больше двух часов.

Там чертовски одиноко. Я мочился в штаны Эдвин Олдрин — на 40-летии своего полёта на Луну

А теперь позвольте выразить гордость за отечественных инженеров. Посмотрите, какую, не в пример американцам, продуманную штуку сделали для Юрия Гагарина и вообще для первых космонавтов. Притом, обратите внимание, сразу с двумя (!) насадками: и для мужчин, и для женщин.

Предусмотрен специальный вентилятор, он создаёт тягу. Плюс фильтр для очистки воздуха. Кстати сказать, по такому принципу космические туалеты делают до сих пор.

Всё это, может быть, и выглядит забавно, но только если сам не плаваешь на орбите в консервной банке. Пожалуй, мытарства первых американских астронавтов вполне можно считать аргументом в пользу того, что они всё-таки были на Луне. Так торопились догнать и перегнать Советский Союз, что по дороге делали... куда придётся.