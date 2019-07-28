Небо в алмазах. Что можно добывать в космосе

В 273 миллионах километров от нас болтаются десять квинтиллионов долларов. Алчные земляне подсчитали. Но прогнозы противоречивы: то ли все станем миллиардерами, то ли, наоборот, экономика просто рухнет.

Ресурс: золото и платина Стоимость: $10 квинтиллионов Где: в астероиде Психея Фото © Wikipedia

В августе 2022 года NASA намеревается отправить зонд к главному поясу астероидов. Он у нас между Марсом и Юпитером, если что. Цель — один определённый камешек диаметром 253 километра. Называется он Психея. В древнегреческих мифах это крылатая девушка — олицетворение души. В небе её увидел директор обсерватории в Неаполе Аннибале де Гаспарис. Это было в XIX веке, а тогда астрономы были ещё более романтичными и хранили верность античной культуре. Однако теперь всё больше людей, глядя на эту Психею, думают явно не о душе. Дело в том, что это не просто какая-то ледяная глыба, как всё, что мы до сих пор исследовали. Этот астероид — металлический. В основном состоит из железа и никеля, но имеются и весомые доли золота и платины. Всё вместе стоит десять тысяч квадриллионов долларов. Чтобы понять, сколько это, надо знать лишь ещё одну цифру — 75 триллионов. Именно столько "зелёными" крутится во всей экономике планеты Земля. Конечно, зонд нам оттуда ничего материального не привезёт, он будет только по орбите вокруг астероида вращаться. Но отдельные личности уже прикидывают, что с этого можно иметь. Вот ежели, конечно, по-коммунистически поделить космическое богатство поровну между всеми-всеми жителями планеты, то даже голодающие в Африке нежданно-негаданно станут миллиардерами. Только, к сожалению, эти надежды так же эфемерны, как мифическая Психея. А гораздо реальнее представляется мгновенное обрушение цен на драгметаллы. И тогда девушка на платиновое колечко ответит тебе нулём внимания и килограммом презрения.

Ресурс: гелий-3 Стоимость: минимум $3,8 квинтиллиона Где: на Луне Фото © Wikipedia

В лунном реголите, по разным оценкам, прячется от пятисот тысяч до двух с половиной миллионов тонн ценнейшего изотопа гелия. Если взять всего лишь тонну такого изотопа, прихватить 670 килограммов дейтерия и отправить это всё в термоядерный реактор, то получим энергию, сопоставимую с расходом пятнадцати миллионов тонн нефти. Правда, это только в теории. А на практике мы такую реакцию делать пока не умеем. Но очень хотим, вы знаете, очень. Потому что, если подсчитать, к примеру, пятнадцать миллионов тонн нефти по 70 долларов за баррель… Кстати, в РКК "Энергия" как-то неосторожно пообещали, мол, если нам нормально профинансируют, то мы вам сделаем полноценную систему добычи и доставки гелия-3. Но это было давно.

Ресурс: углеводороды Стоимость: больше всей нефти на Земле Где: на Титане Фото © wikipedia

На спутнике Сатурна тоже есть реки и озёра. Только это не вода, а этан и метан. Они заполняют всю атмосферу, выпадают дождями. Если когда-нибудь там поселятся люди, то на уроках географии их дети будут изучать круговорот углеводородов в природе. Но не все горят желанием переезжать так далеко. Очень многие предпочитают оставаться на Земле и при этом "пить джус, не выходя из бассейна". Так вот самые умные из них примерно представляют, что из метана в основном состоит наш земной природный газ. Улавливаете? И, между прочим, там этого добра больше, чем нефти на всей Земле. Вот только если его научатся привозить, у нас тут будет форменная экологическая катастрофа: что будем делать с углекислым газом, который получается при сжигании топлива?

Ресурс: алмазы Стоимость: неизвестна Где: в метеоритах Фото © wikipedia

Это, собственно, даже добывать не надо, само падает. Да и ценность составляет, скорее, только научную. Но ведь как звучит — алмазные метеориты. Есть такая деревня в Мордовии — Карамзинка. Видимо, в XIX веке эти места назывались Новым Уреем, потому что в исторических документах говорится, что в 1886 году работавшие в поле "новоурейские крестьяне" увидели яркую вспышку света, услышали жуткий грохот, и неподалёку от них упал "огненный шар". Потом — ещё один. Когда шары остыли, оказалось, это чёрные камни. Позже выяснилось, что их было три. Общим весом более двух килограммов. Часть из них местные жители раздробили и принялись носить с собой как святыни или талисманы. Верили, что кусочек упавшего с небес камня лечит болезни и даже помогает в суде. Но главную массу, к счастью, удалось спасти для истории, и теперь она хранится в Санкт-Петербургском горном университете. Выяснилось, что в составе метеоритов — три процента углерода в виде графита и наноалмазов, то есть алмазов величиной с одну миллионную доли миллиметра. С тех пор все метеориты с таким драгоценным составом называют урейлитами. Нападало их уже более трёхсот. Вот относительно недавно — в 2013 году — очередной приземлился в Судане.

И всё это, конечно, привлекательно на первый взгляд. Однако в составе Земли только никеля в пять тысяч раз больше, чем весит вся эта Психея. А насчёт золота, есть данные, что в наших собственных недрах его 56 тысяч тонн. По текущему курсу это два с половиной квадриллиона долларов. То есть тоже больше, чем у всех стран мира вместе взятых. Так что, может, и не надо никуда лететь-то.