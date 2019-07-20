Через тернии к звёздам? Маск, что происходит с кораблями SpaceX?

Основателю SpaceX не привыкать. Достаточно вспомнить, как взрывались первые три его ракеты, одна за другой. Теперь у Илона Маска сразу две космические задачи: запустить многоразовую ракету с многоразовым кораблём и отправить астронавтов к МКС. И опять сплошные нештатные ситуации.

Не говори гоп

То, что полыхало на стартовой площадке SpaceX 16 июля, называется Starhopper. Звёздный прыгун. Это прототип большого корабля Starship, который делают сейчас для следующих целей: летать с ракетой Superheavy на орбиту, благополучно возвращаться обратно на Землю и снова стартовать на той же самой Superheavy. Зачем? Как минимум, чтобы возить на МКС грузы и людей, а по-хорошему — чтобы заправлять на орбите корабль, предназначенный для полёта на Марс. Да-да. Это ведь мечта Маска — Occupy Mars! А с полным баком такой корабль с Земли не поднимешь, зато с пустым — можно. Значит, его нужно будет заправить там, в космосе. Вот для этого и нужен "Звёздный корабль". И, чтобы залить в марсианский корабль полный бак, нужно смотаться туда-сюда пять раз.

Самую большую видите? Вот то, что у неё сверху, — и есть Starship, а внизу, соответственно, Superheavy. Всё вместе — Big Falcon Rocket. Конечно, big, что там говорить.

Так вот. "Попрыгунчик". Его сделали, чтобы понемногу учиться взлетать и приземляться. Он сравнительно невелик, но двигатель такой же, как у "Старшипа" — Raptor. Кстати сказать, инновационный — работает на жидком метане. То есть если, к примеру, до Титана долететь, то и дозаправка будет не нужна — там такого топлива сколько хочешь.

Ну и, стало быть, для начала поставили задачу — подпрыгнуть всего-навсего метров на двадцать и проделать несколько манёвров. Как видите, что-то пошло не так.

Сам "Стархоппер" цел, ущерб оценивают как незначительный, но скептики качают головой, а ведь планы Маска по захвату Красной планеты и без того многие считают какими-то уж очень киношными.

Огнедышащий Crew Dragon

Это тот самый корабль, который построили, чтобы покончить с тягостной зависимостью от русских и прочее. Рассчитан на семь астронавтов. 2 марта 2019 года демонстративно и очень красиво полетел пустой. Если, конечно, не считать ми-ми-мишной плюшевой Земли, которая увидела "маму" в американском иллюминаторе.

Тогда планировали, что уже сейчас — в июле 2019 года — торжественно проигнорируют российские "Союзы" и посадят на борт экипаж NASA. Но в апреле Илона ждал очередной удар. При испытании системы аварийного спасения Crew Dragon взорвался.

Причину назвали буквально на днях. Оказалось, отказал один из клапанов в двигателе. Пока что официальная дата старта нового корабля — 15 ноября 2019 года. Но вице-президент SpaceX Ханс Кенигсманн признался, что сомневается в реалистичности таких планов.

Не думаю, что это невозможно, но это становится всё труднее Ханс Кенигсманн, вице-президент SpaceX

Только давайте не злорадствовать, видя чужие неудачи. Вообще, будем исходить из того, что всё это дело рано или поздно полетит. Тогда, конечно, отечественный космос лишится немалых денег, которые получает за каждое место в своей ракете, — как-никак, 80 миллионов долларов, или пять миллиардов рублей. Тоже, знаете ли, удовольствие ниже среднего. Значит, нам нужна новая уникальная идея. А для этого нужны кто? Талантливые инженеры, которые штудируют заплесневелые советские учебники по ракетостроению не менее усердно, чем Илон Маск. Потому что без этих учебников и без этих инженеров можно иметь все деньги мира — и ничего не добиться.