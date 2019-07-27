Русская привилегия. О человеке, который придумал телевидение

Первая в мире телепередача выглядела как решётка из четырёх светлых полос на тёмном фоне. И показали её в лаборатории Петербургского технологического института.

Как хорошо, что Зворыкин уехал И телевиденье там изобрёл. Если бы он из страны не уехал, Он бы, как все, на Голгофу взошёл Булат Окуджава

1907 год. Только что закончилась Первая русская революция. Николай II распускает Вторую думу и одновременно нарушает основные государственные законы — меняет избирательные правила, не спрашивая согласия у этой самой думы. Революционеры ущемлены. Забастовок становится меньше. В это время в центре событий — в Петрограде — увлечённо проводит свои опыты 38-летний профессор Санкт-Петербургского практического технологического института, основанного, кстати, императором Николаем I. Профессора звали Борисом Львовичем Розингом. Он был потомком голландского мастера Петера Розинга, которого при Петре Великом пригласили работать в Россию. Так вот, 25 июля Борис Львович подаёт в патентное ведомство заявку на своё изобретение — "Способ электрической передачи изображений на расстояние".

Что же именно он придумал? Тут надо заранее объяснить, что одновременно с Розингом над созданием телевидения трудились и другие люди, но у них был свой способ передавать и получать картинку — механический. В их приборах имелось движущееся устройство, оно сканировало изображение, а потом его воспроизводило. Самым популярным вариантом был диск Нипкова. Это и есть та самая замечательная штука, из-за которой наши с вами бабушки и дедушки упорно продолжали стучать рукой по телевизору, когда он плохо показывал. Даже если телевизоры были уже более современные и без всякого Нипкова. Дело в том, что с Нипковым если стукнешь, то лучше крутится. Это был такой диск с отверстиями, через них шёл свет от объектива. А в объективе, к примеру, изображение цветка. Если диск стоит на месте, то через отверстия видно всего несколько светящихся точек. Но, если это дело очень-очень быстро вращать, через отверстия успевают проникнуть точки из всех частей объектива, все эти точки сливаются — и получается целый цветок. Придумал Пауль Нипков, немецкий изобретатель.

Идея, конечно, замечательная, но в ней были кое-какие недостатки. И дело даже не в необходимости иной раз треснуть хорошенько по ящику. Дело в том, что картинка мерцает, несколько искажается и получается небольшой по размеру.

Поэтому Розинг решил сделать всё по-другому. Вместо дисков и прочего — поместить в телевизор электронно-лучевую трубку, в которой постоянно идут лучи электронов. Идут они из специальной пушки под названием "катод" прямо на экран, а он как раз покрыт особым веществом, люминесцентным, и под такими яростными потоками частиц экран начинает светиться. Мы, кстати, уже писали, как это работает. А чтобы эти лучи создавали полноценное изображение, ими надо было управлять, и Розинг придумал: установил рядом специальные катушки, в них подаётся ток, он создаёт магнитное поле, которое и отклоняет луч в нужном направлении. А направление такое: горизонтально слева направо и потом по диагонали влево на следующую строку, опять слева направо и так далее. Это называется строчной развёрткой. А телевидение, которое изобрёл Розинг, зовётся электронным. Именно такое у нас с вами сейчас.

В общем, через три года в патентном бюро наконец "въехали" во все эти хитрости, поняли, что это действительно уникально, и дали Розингу "привилегию" за номером 18076. Так раньше патенты называли. А чуть позже — а именно в знаменательный день 9 мая 1911 года — в лаборатории технологического института изобретатель показал своё чудо: на маленьком экранчике появилось изображение решётки из четырёх полос. Во время того опыта Розингу ассистировал его талантливый ученик — Владимир Зворыкин.

Да… Розингу тоже предлагали "заграницу". И США, и другие страны уговаривали. Но он сказал:

Я русский человек и мозг свой иностранцам продавать не собираюсь Борис Розинг

У Владимира Козьмича Зворыкина, к слову, получилось так: через год после этой первой в мире телевизионной передачи он поехал в Париж учиться в Коллеж де Франс, которым руководил знаменитый физик Поль Ланжевен. В Первую мировую служил в Гродно, в Петрограде, от гражданской бежал, в Екатеринбурге его едва не расстреляли, помогли подоспевшие войска Колчака. А в 1919 году поехал в Нью-Йорк в командировку. И тут адмирал Колчак потерпел крах. Зворыкин решил просто не возвращаться. Его позвали в компанию "Вестингауз", позже он познакомился ещё с одним эмигрантом — Давидом Сарновым — и примкнул к нему в его Radio Corporation of America. Запатентовал в 1928 году иконоскоп — передающую трубку, работавшую по принципу электронно-лучевой. Вошёл в историю.

Борису Львовичу в 1917 году пришлось уехать в Краснодар. Он открыл там отделение Политехнического института, где и проработал практически всю оставшуюся жизнь. В 1930-м попал в немилость ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление). Было такое "дело академиков". 115 учёных расстреляли или сжили со света за контрреволюционное прошлое. К Розингу прицепились за то, что он помог деньгами одному своему коллеге, который оказался в бедственном положении. А коллега — бывший царский офицер и тому подобное. Розинга сослали в Архангельскую область, в город Котлас, он там работал на лесопильном заводе и снимал койко-место в квартире, где был одним из 13 жильцов. Семья присылала еду, какие-то деньги. По вечерам читал лекции рабочим. Просто так. Потом друзья и родные выбили для него место лаборанта в Архангельском лесотехническом институте. Он там начал разрабатывать прибор, который помогает слепым ориентироваться, и кардиограф для больницы. Знакомый учёный носил ему еду в небольших бидонах. До наших дней долетел рассказ о том, что за два дня до смерти он ехал с таким бидоном в трамвае и нечаянно облил супом женщину. Она осыпала его оскорблениями. Розинг извинялся, пытался очистить одежду. Вернувшись домой, он лёг на кровать, отвернулся к стене и больше не поднялся. Упоминается, что всё время он повторял: "Господи, господи, за что?"