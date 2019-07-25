Учёные создали имплант для защиты от ВИЧ

Исследователи обещают, что это лекарство заменит антиретровирусную терапию и избавит человека от визитов к врачам.

На международной конференции по СПИДу в Мексике рассказали о новом устройстве, которое показывает более эффективные результаты в борьбе с ВИЧ-инфекцией.

Это пластиковая палочка размером со спичку, в которой содержится новое лекарство под названием "Ислатравир", до сих пор оно было известно как EFdA или MK-8591.

Палочку надо ввести под кожу плеча. Препарат из неё будет выходить постепенно маленькими дозами через определённые промежутки времени. Он всасывается в ткани гениталий и анальной области, где начинается заражение в большинстве случаев, и блокирует фермент, ответственный за клонирование ДНК вируса иммунодефицита.

Фармацевты заверили, что ислатравир в 10 раз эффективнее всех имеющихся на сегодняшний день средств, поэтому его нужно очень и очень немного, что снижает риск побочных эффектов. По расчётам медиков, одной палочки хватит на год.

В течение 12 недель имплант опробовали на десятке с лишним людей. Результаты успешны. Но это пока лишь предварительные тесты. Теперь планируют ввести палочку уже нескольким тысячам человек.

По мнению создателей устройства, оно станет отличным решением для людей, опасающихся ВИЧ, потому что сейчас им нужно либо регулярно делать инъекции, либо принимать таблетки, а это не всегда легко проделывать так, чтобы никто не знал.