Европу и часть России может накрыть "тепловым куполом"

Хорошего в этом мало. Большая часть льдов в Северной Европе может растаять, и людей ждут наводнения.

Волна небывалой жары накрывает Западную Европу, она идёт сейчас в сторону Скандинавии и к концу недели достигнет Арктики, пишет Science Alert. Синоптики опасаются, что за Северным полярным кругом горячий воздух ускорит и без того усилившееся в последнее время таяние ледников.

Уже сейчас погода во многих европейских столицах бьёт все рекорды. К примеру, в Германии в среду 24 июля было +40,5 по Цельсию, там это абсолютно беспрецедентная температура. Однако уже в четверг, по прогнозам, столбики термометров поднимутся ещё выше.

В Париже меж тем ожидают +42,2, и это тоже совершенно невиданный случай во французской истории наблюдений. Предыдущий рекорд там держался с 1947 года, и это были +40,4 градуса.

В Лондоне, где обычно в это время года примерно +23, 25 июля прогнозируют под 40 градусов жары, то есть температура воздуха достигнет значений, которых не было никогда, — у них рекорд +37,8, и метеорологи уверены, что он будет побит. Кстати, там в метро не везде есть система кондиционирования, многие пассажиры мучаются от духоты.

Страдают также те, кому приходится работать на улице, и, разумеется, в группе риска — пожилые люди и маленькие дети.

Как выяснилось, такую погоду принесла возникшая в атмосфере область высокого давления, её назвали "тепловым куполом". Он тянет горячий воздух из пустыни Сахара и при этом не пропускает холодный морской. По форме эта область напоминает синоптикам греческую букву Омега, поэтому они дали аномальному явлению ещё одно прозвище — "Омега-блок".

По их мнению, хуже всего будет, когда эта Омега доберётся до Северного Ледовитого океана, потому что там и так в этом сезоне необычайно тепло. Большинство климатологов убеждены, что за всем этим стоит глобальное потепление, вызванное деятельностью человека: выбросами углекислого газа, метана и прочих парниковых газов. Отмечается, что с начала промышленной революции средняя температура на планете повысилась на 1,8 градуса.