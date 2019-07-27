Как тебе такое? Tesla Илона Маска могут разорить и продать с молотка

У первого производителя серийных электромобилей Tesla снова проблемы. Квартальный убыток компании — больше 400 млн долларов. Лайф разбирался, куда движется автогигант и какие последствия ждут Илона Маска, если компания не начнёт зарабатывать деньги.

Первым быть тяжело

Все современные техногиганты, которые сейчас оцениваются в сотни миллиардов долларов, по началу не приносили вообще никакой прибыли. Первые несколько лет такие компании, как Google, Amazon, Microsoft или Apple, балансировали на грани провала. С компанией Tesla с самого начала происходила ровно та же история — аналитики ждали колоссального рывка, чудовищных прибылей и завоевания рынка. Вместо этого — вялый вход и спорная политика компании. Впрочем, руководителя и основателя Tesla Илона Маска это не беспокоило — ровно до тех пор, пока компания не стала приносить огромные убытки.

Год назад финансовые менеджеры компании были уверены, что всё будет хорошо. За 2018 год выручка выросла на 82 процента и составила рекордные для Tesla 21,4 млрд долларов. Потери за 2018-й хоть и стали меньше, но всё равно ощутимы для первооткрывателей рынка электрических автомобилей — 976 млн долларов чистых убытков. В том же году Маск заявил, что никаких убытков больше не будет и в ближайшие годы компанию ждут устойчивый рост и постоянная прибыль. Но его прогноз не оправдался. И хотя за первые несколько месяцев 2019 года Tesla и распродала 95 200 автомобилей, чем установила сразу несколько рекордов, от убытков компанию это не спасло — 408 млн долларов чистых убытков.

Планы на 2019 год амбициозны. Объём запланированных продаж по всему миру — примерно 400 тыс. электромобилей разных моделей. Но, чтобы покупатели получали машины в срок, нужен куда более производительный завод, который Илон Маск как раз строит в Китае. Завод Tesla в Шанхае как раз должен стать локомотивом компании, однако вопрос о получении серьёзной прибыли вновь придётся отложить — на полную мощность новый китайский завод Tesla заработает не раньше, чем в середине 2020 или начале 2021 года. Сложностей с производством батарей по-прежнему очень много, а это значит, что менеджмент компании ждёт ещё один непростой год.

Tesla — как доллар

Давайте честно. Очень многие аналитики из серьёзных структур мечтают, чтобы Tesla обанкротилась, а Илона Маска пустили по миру. Как ни странно, причин для этого хоть отбавляй. К примеру, Tesla Model 3 после признания проблем с темпами производства так и не производится в нужном количестве. Обещаниям Маска наладить нормальный выпуск этих машин скоро будет два года, а воз и ныне там — Model 3 по-прежнему доставляют только через полгода, а то и дольше, а флагманы — Model X и Model S — уже не справляются со своей задачей.

По новинке Model Y пока что сплошное разочарование. Её производство стартует лишь в конце 2020 года, а с учётом возможных осложнений Tesla, скорее всего, перестрахуется и перенесёт всё действие ещё на полгода-год. И получается, что с конца 2019-го компания Илона Маска попадает в производственный и, как следствие, финансовый кризис. Если верить новому квартальному отчёту Tesla, сокращение убытков и постепенный выход на прибыльность могут быть омрачены лишь подготовкой серийного производства новых автомобилей, что как раз и происходит в данный момент.

Чёткого плана движения нет, как нет и антикризисной стратегии. Зато есть много других, очень плохих для Tesla новостей. Например, канал CNBC раскопал данные о том, что часть повреждённой изоляции в электрической проводке американских электрокаров чинят изолентой, а на производстве автомобилей стараются экономить как можно больше. Как в адрес Tesla после такого не полетели многомиллионные коллективные иски — непонятно. И всё это раз за разом используется для выбивания стула из-под ног Илона Маска.

Его ненавидят все

Строго говоря, только Илон Маск мешает автопроизводителям нормально продавать свои машины. Мода на экономичные и экологичные автомобили хоть и не убила продажи бензиновых авто, но серьёзно "подрезала" прибыль многих автогигантов. И в этом смысле обанкротить Tesla — голубая мечта многих крупных концернов. Однако пускать такой бизнес под нож — глупая затея. Гораздо проще пустить под нож Илона Маска лично. Поводов для этого будет достаточно. Финансист и специалист по ценным бумагам Максим Зубарев полагает, что компанию Tesla могут отобрать у Илона Маска в самый неподходящий для него момент.

— Прежде всего нужно понимать, что он не в одиночку руководит компанией. У него целый совет директоров, который может его сместить и обладает для этого всеми возможностями. Если интересы Илона Маска будут идти вразрез с интересами компании, такой механизм называется "законное отстранение от должности в силу некоторых обстоятельств". Этот механизм могут пустить в ход в целом ряде случаев, и каждый из них хуже предыдущего, — пояснил Зубарев.

После этого заявления Зубарев добавил, что в каждой компании есть чёткие внутренние дедлайны, соблюдать которые обязано даже руководство. К примеру, если Tesla не выйдет на прибыльность в 2020–2021 годах, то может начаться процедура банкротства. В этот момент новые инвесторы, которые захотят купить компанию подешевле, будут настаивать на увольнении Илона Маска и "очищении" имиджа компании. Так в своё время поступили со Стивом Джобсом, правда, потом совет директоров об этом сильно пожалел. Если же компания задолжает банкам, клиентам, поставщикам или государству, её точно так же могут законно проверить, а затем и обанкротить.

Однако не все специалисты разделяют эти опасения. Финансовый аналитик ГК "Финам" Тимур Нигматуллин отметил, что формально отчётность Tesla сильная, а котировки падают в первую очередь из-за того, что прибыль оказалась хуже ожиданий.

— Однако стоит отметить, что сейчас в США постепенно сворачивают налоговые субсидии для покупателей электрокаров, что в отчётном квартале должно было стимулировать спрос на продукцию. Соответственно, если даже с учётом этого спроса результаты слабые — есть веские основания для опасений, — сказал Нигматуллин.

Эксперт отметил также, что Tesla, по сути, представляет собой классический убыточный стартап в стадии развития. Маска лично и акционеров в первую очередь интересует прибыль. Ключевые индикаторы при таком подходе — масштабы бизнеса, доля рынка и привлечение финансирования. С учётом усиления конкуренции рост масштабов не приводит к росту маржинальности, и эту проблему пока решить не получается.

Плохому исходу событий будут радоваться все, кроме Илона Маска и Налоговой службы США. Крупнейшие автоконцерны, к примеру Volkswagen Aktiengesellschaft, Ford Motor, Toyota Motor, BMW и целый ряд других, рады видеть Tesla "в гробу и в белых тапках". Выбить конкурента из дела с помощью его же ошибок — очень удобная возможность. А что дальше будет с компанией — уже не так важно. Впрочем, что будет с Tesla, станет ясно уже в ближайшем будущем. Если Илону Маску не удастся вывести автопроизводство на качественно новый уровень, никакого прорыва в развитии электрического транспорта в ближайшее время не будет.