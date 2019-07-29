Лазер и наночастицы помогут выявить мелкие раковые опухоли

Новые технологии очень кстати, поскольку не далее чем весной 2019 года российских врачей обещали премировать за раннее обнаружение онкологических заболеваний.

Российские и иностранные учёные практически одновременно объявили о новых способах обнаружить злокачественные опухоли задолго до появления метастазов. Как пишут "Известия", в МИСиС создали уникальный аппарат для ультразвукового исследования, который использует лазер.

Сообщается, что свет из него идёт в инфракрасном диапазоне. Лучи проникают в ткани и на короткое время нагревают их. В результате обследуемые участки ненадолго расширяются, а это приводит к возбуждению ультразвуковых волн, которые и регистрируют, чтобы создать снимок.

Благодаря лазерному излучению удаётся "увидеть" опухоли размером менее миллиметра, а это в несколько раз меньше, чем получалось обнаружить до сих пор с помощью обычного УЗИ. Разработчики подчёркивают, что процедура абсолютно безболезненна и не доставляет никакого дискомфорта.

Отметим, что выявление таких мелких образований — крайне важное дело, потому что сейчас техника находит только опухоли с сантиметр и более, а на этом этапе уже иногда появляются метастазы, то есть клетки, которые разносят болезнь по всему организму.

При этом, как рассказали в МИСиС, новый аппарат способен отличить злокачественную опухоль от доброкачественной без проведения биопсии — он измеряет уровень кислорода в крови, а медики знают, что раковые клетки поглощают кислород из тканей, расположенных рядом с ними.

Ещё один высокотехнологичный способ заметить признаки опасной болезни на самых ранних стадиях разработали в итальянском Институте прикладной физики имени Нелло Каррары. Там учёные предложили вводить в организм наночастицы золота — стержни размером 75 на 15 нанометров, то есть в сотни тысяч раз меньше миллиметра. Затем нужно опять же "посветить" в ткани инфракрасным лазерным лучом.

По словам учёных, это позволяет не только находить опухоли, но и сразу же лечить их. Во-первых, золотые частицы под лазером нагревают ткани, которые от этого начинают вибрировать и испускать ультразвук. И от раковых клеток сигналы идут более сильные. А во-вторых, благодаря этому нагреванию внутри раковых клеток образуются пузырьки, что приводит к их гибели. При этом интенсивность лазера — на разрешённом уровне.