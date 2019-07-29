Вот так можно ездить. Новых батарей для электрокаров хватит на 1100 км

По словам разработчиков, новые аккумуляторы в десять раз более энергоёмки, чем все созданные до сих пор.

В США представили новую технологию производства аккумуляторов для электромобилей, пишет Digital Trends. Авторы разработки решили делать батареи из старых ненужных кремниевых пластин, которые используют при производстве чипов.

У этих тридцатисантиметровых пластин пористая структура, в них по 160 миллионов микроскопических пор, и это увеличивает площадь поверхности аккумулятора в 70 раз. При этом все поры изолированы друг от друга, и это исключает вероятность коротких замыканий. Кроме того, если одна из этих ячеек выйдет из строя, это не приведёт к неисправности всего аккумулятора.

Каждая из этих маленьких дырок — крошечная батарея Крис Д'Куто, генеральный директор компании-разработчика

С одной стороны "вафлю" покрывают непроводящим материалом, а с другой — чистым литием. Использование этого металла на пористой пластине даёт в десять раз большую энергоёмкость, чем у нынешних литийионных батарей.

Благодаря этому с такой батареей можно проехать 1100 километров, а это почти втрое больше, чем позволяют существующие аккумуляторы. Кроме того, необычная структура даёт возможность быстро перезаряжаться — создатели новинки обещают 80% за 15 минут.

И в довершение всего — неэлектропроводная сторона пластин защищает их от образования налёта, который обычно накапливается в батареях со временем, и это повышает срок службы в два-три раза.

Разработчики подчёркивают, что для всего этого не нужно налаживать никаких новых производств, поскольку берутся уже использованные пластины, изготавливаемые для других целей.