В Сан-Франциско прошёл рейв в экзоскелетах

Нескольких людей заковали в роботизированные конструкции и превратили в брутальных марионеток.

На фестивале Grey Area в Сан-Франциско прошёл необычный перформанс, который в соцсетях окрестили "вынужденным рейвом". Об этом пишет Daily Mail. Участники выступили в экзоскелетах, одновременно управляемых "кукловодом" — диджеем. Он же выбирал музыку для шоу — это была композиция в стиле "мрачный индастриал".

То есть танцоры двигались как бы против своей воли, хотя, естественно, они добровольно согласились принять участие в представлении.

По замыслу организаторов, идея этого танца экзоскелетов в том, чтобы показать возможности этих устройств и их пользу в различных областях. В частности, они нужны людям с ограниченными возможностями — для многих это шанс снова начать ходить. Кроме того, их используют в строительстве, при чрезвычайных ситуациях.

На границе искусства и технологий это интерактивное представление представляет собой в высшей степени уникальный опыт, ставящий вопрос о нашем мире в его трансформации Из текста описания шоу на сайте мероприятия

Стоит отметить, что в июне 2019 года в международной организации Американское общество по испытаниям и материалам (ASTM) объявили, что начинают изучать стандарты использования экзоскелетов по всему миру.