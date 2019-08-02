Крысам в радость. Живодёры устроили в Москве охоту на кошек

После случаев массового истребления бродячих Мурок в Москве с новой силой разгорелись споры о том, насколько они нужны. Лайф расспросил эпидемиологов.

Котята ищут дом. Жмутся друг к дружке на канализационном люке. Неравнодушные москвичи приносят им еду — неизвестные люди отравили маму этих пушистых малышей. Другие кошки охраняют котят, но с каждым днём защитников становится всё меньше, кэтхантеры массово уничтожают животных.

Почему же кошек нельзя травить и уничтожать? Всё дело в симбиозах. Например, у кошек с собаками симбиоз не слишком получается, на улицах и во дворах они соперничают, точнее, собаки полностью доминируют и вытесняют кошек. И у кошек с крысами симбиоз не получается. Кошки конкурируют с крысами за жизнь в тёплом подвале и за самую вкусную помоечную косточку, в связи с чем крысы и голуби (особенно больные и разносящие заразу) гибнут от кошачих зубов и когтей. Зато симбиоза (условного) удалось достичь собакам и крысам. Пока крупные дворовые собаки забираются на помойки и разрывают их, крысы лакомятся остатками с "собачьего" стола внизу. От собак они могут легко ускользнуть, плюс собаки не подпустят к крысам кошек — чем не дружба против общего врага? Теперь вот к крысам и дворнягам присоединились кэтхантеры, или, проще говоря, Шариковы.

Отраву подсыпают в миски с едой и водой, в места обитания бездомных кошек. Но погибают не только те животные, у которых нет хозяев. Яд съедают и домашние кошки. В соцсетях люди делятся историями и переживаниями по этому поводу.

Специальные службы, занимающиеся отловом и стерилизацией бездомных зверей, перемещают кошек и собак в питомники-распределители и, согласно задумке, не должны наносить вред хвостатым. Но есть те, кто по "доброй" воле уничтожает кошек и собак, которым не нашлось места дома и которых не успели уберечь от рук "санитаров-самозванцев" городские службы отлова животных.

Как кошки спасли Ленинград

Думаете, что кошки — это просто копающийся в помойке ком шерсти? В начале блокады на улицах путь ленинградцам нередко преграждали серые реки, текущие в одном направлении — к последним запасам еды.

Тьма крыс длинными шеренгами во главе со своими вожаками двигалась по Шлиссельбургскому тракту (ныне проспекту Обуховской обороны) прямо к мельнице, где мололи муку для всего города Из дневника блокадницы Киры Логиновой

Не было у ленинградцев выбора. Ели всё. Кошек, собак, птиц. Всё. Кто не понимает, тот не голодал, это точно.

3 декабря 1941 года. Съели жареную кошку. Очень вкусно Из дневника 10-летнего мальчика Валеры Сухова

Люди гибли, вместе с ними гибли кошки, а крысы только этого и ждали. Конечно, давили их танками, стреляли. Что только ни делали. Всё равно отовсюду выползали, проклятые. Так что в январе 1943-го, как только блокаду прорвали, председатель Ленсовета немедленно чёрным по белому написал в постановлении:

Выписать из Ярославской области и доставить в Ленинград дымчатых кошек Постановление председателя Ленсовета, январь 1943 года

Дымчатых — потому что крысоловы они отменные. Вскоре и в Ярославле, и в Тюмени, и в Омске, и в Иркутске дружно ловили и приносили на сборные пункты котов — для Ленинграда.

А теперь в Москве их кто-то травит. Полсотни мёртвых кошек уже насчитали на улицах районов Сокол и Аэропорт. Местные жители уверены, что поблизости орудуют кэтхантеры. Впрочем, эпидемиологи высказали свою версию: это могли быть последствия безграмотной дератизации — то есть травили на самом деле крыс, но делали это не слишком профессиональные люди.

Чтобы сделать работу побыстрее, они раскидывают слишком большие дозы яда, но действует-то он всё равно не сразу, а через 10–20 дней. А за это время наевшихся его грызунов могли поймать кошки. Это называют вторичным отравлением Сергей Рябов, завлабораторией НИИ дезинфектологии

И что, это значит, вместе с грызунами можно травить всех и вся?

Я таких действий, конечно, не одобряю, то есть это такой недопустимый экстрим. Тем более что пострадать могут не только кошки, но и другие животные. И дети, например Алексей Суров, заместитель директора ИПЭЭ РАН

В целом кэтхантерам и догхантерам важно помнить, что они совершают уголовное преступление, за которое вполне можно получить реальный тюремный срок, достаточно поймать убийцу с поличным или собрать необходимую базу показаний свидетелей. Пусть боятся хотя бы суда, раз уж сердца и сострадания к животным в них не осталось.