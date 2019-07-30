Бомба на горящий лес. Почему в Сибири не тушат пожары оригинальным методом
Фото © ТАСС / Алексей Павлишак
Депутат Алтайского краевого заксобрания Евгения Боровикова заявила, что стоит попробовать новый способ тушения лесных пожаров. Она убеждена, что прямо в эпицентре бедствия надо устроить взрыв — он создаст волну, которая поглощает кислород, а без кислорода, как известно, ничего гореть не может.
В Швеции потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу... В Китае горящий лес также обстреливается специальными снарядами... Причём такие бомбы с огнегасящим средством разработали ещё в Советском Союзе!
Евгения Боровикова, депутат Алтайского заксобрания
Надо сказать, что действительно применяют за рубежом такой метод. Вот, например, видео из Швеции. Его сняли год назад — в 2018-м — возле города Эльвдален в центре страны. Там военно-воздушные силы сбросили на дымящиеся леса бомбу GBU-49 (Paveway) с лазерным наведением. Сообщалось, что она попала в цель, то есть в очаг возгорания, и потушила пламя в радиусе ста метров.
А это Китай, провинция Шаньси, апрель 2019 года. Там военные устроили настоящее сражение с огнём: пустили в ход 122-миллиметровые гаубицы, которые стреляли артиллерийскими снарядами, начинёнными специальным порошком. После взрыва он разлетался на 20 метров. В общей сложности выпустили 172 штуки и таким способом уничтожили 200-метровую линию огня.
Осталось разобраться, что же такое придумали ещё при советской власти. Все пути ведут к одному изобретению. Называется оно АСП-500 (Авиационное средство пожаротушения, 500 — это килограммы). Речь идёт о водной авиабомбе.
Сделали её в научно-производственном объединении "Базальт". Там никто ничего нам не прокомментировал, поскольку предприятие военное. А в открытых источниках этой бомбе дают следующие характеристики:
- длина — 3 метра 295 сантиметров,
- диаметр — 50 сантиметров,
- вес — 525 килограммов,
- внутренний объём под наполнение огнегасящей жидкостью — 400 литров,
- площадь распыления — 1000 м².
Создать такой боеприпас задумали ещё в 80-е годы. Из-за распада СССР процесс затянулся, однако в 2000-х годах его всё-таки сделали и даже испытали. Однако до практического использования новинки дело с тех пор так и не дошло. В НИИ противопожарной обороны заверили, что это к лучшему.
Использование бомбы небезопасно, рядом могут быть жилые районы, внизу могут работать пожарные, да и люди просто могут где-то поблизости собирать грибы. К тому же её радиус действия на самом деле небольшой, то есть получается эффективность нулевая
Виктор Климкин, директор НИИ противопожарной обороны
Попробуем без бомб
Авиация
Фото © Марина Лысцева / ТАСС
У МЧС России есть самолёты-танкеры, например Ил-76, есть амфибии. Кстати, в марте 2019 года спасатели получили шесть новых российских бортов Бе-200 "Альтаир". Но вот в Иркутской области, где сейчас полыхают леса, авиацию использовать считают нецелесообразным, поскольку от места базирования до очага возгорания надо пролететь 500 километров, а сбросить за один раз удаётся сравнительно немного воды.
Мы разоримся использовать авиацию для таких целей
Александр Агафонов, советник руководителя Рослесхоза
Встречный пал
Фото © Кирилл Шипицин / ТАСС
Чтобы остановить распространение пожара, часто проделывают следующее: сначала пропахивают полосу земли с помощью тракторов или бульдозеров. Она служит заграждением, то есть через неё огонь уже не пройдёт. А потом за этой полосой (с той стороны, где пожар) пускают встречный огонь, чтобы он двигался к линии возгорания. Таким способом пожар пытаются локализовать.
Засыпка грунтом
Фото © Кирилл Кухмарь / ТАСС
Земля тоже перекрывает доступ кислорода, так что часто линию огня (кромку пожара, как её называют спасатели) стараются засыпать. Для этого пожарные пускают в ход специальные грунтомёты. Отличная штука, вот только она не всегда и не у всех под рукой, так что часто доблестные пожарные воюют врукопашную, то есть лопатами.
Захлёстывание
Фото © Владимир Смирнов / ТАСС
Тоже тяжкий труд. Надо сделать из веток веник или сломать молодое деревце — а что делать? И под нужным углом бить по тлеющей траве.
Порошки и моющие средства
Фото © Владимир Смирнов / ТАСС
Их добавляют, чтобы вода стала, если можно так выразиться, ещё "мокрее", то есть лучше смачивала, впитывалась и не давала ничему загореться снова. Самое известное средство — жёлтый порошок под названием сульфанол (смесь натриевых солей). Его нужно 30 граммов на ведро воды. А ещё в воде разводят моющие средства: "Астра", "Прогресс", "Дон". Получаются "огнетушащие растворы".
В общем, хотелось бы, конечно, облегчить задачу спасателям какой-нибудь водно-порошковой бомбардировкой. Или обстрелом. Только надо так, чтобы огонь погас, но никого при этом никаким осколком не задело. У шведов с китайцами же получается.
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