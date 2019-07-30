Бомба на горящий лес. Почему в Сибири не тушат пожары оригинальным методом

Про противопожарные бомбы вспомнила алтайская чиновница. Говорит, в Швеции так делают, в Китае делают, а что же мы? Куда дели советскую разработку?

Депутат Алтайского краевого заксобрания Евгения Боровикова заявила, что стоит попробовать новый способ тушения лесных пожаров. Она убеждена, что прямо в эпицентре бедствия надо устроить взрыв — он создаст волну, которая поглощает кислород, а без кислорода, как известно, ничего гореть не может.

В Швеции потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу... В Китае горящий лес также обстреливается специальными снарядами... Причём такие бомбы с огнегасящим средством разработали ещё в Советском Союзе! Евгения Боровикова, депутат Алтайского заксобрания

Надо сказать, что действительно применяют за рубежом такой метод. Вот, например, видео из Швеции. Его сняли год назад — в 2018-м — возле города Эльвдален в центре страны. Там военно-воздушные силы сбросили на дымящиеся леса бомбу GBU-49 (Paveway) с лазерным наведением. Сообщалось, что она попала в цель, то есть в очаг возгорания, и потушила пламя в радиусе ста метров.

А это Китай, провинция Шаньси, апрель 2019 года. Там военные устроили настоящее сражение с огнём: пустили в ход 122-миллиметровые гаубицы, которые стреляли артиллерийскими снарядами, начинёнными специальным порошком. После взрыва он разлетался на 20 метров. В общей сложности выпустили 172 штуки и таким способом уничтожили 200-метровую линию огня.

Осталось разобраться, что же такое придумали ещё при советской власти. Все пути ведут к одному изобретению. Называется оно АСП-500 (Авиационное средство пожаротушения, 500 — это килограммы). Речь идёт о водной авиабомбе.

Сделали её в научно-производственном объединении "Базальт". Там никто ничего нам не прокомментировал, поскольку предприятие военное. А в открытых источниках этой бомбе дают следующие характеристики:

длина — 3 метра 295 сантиметров,

диаметр — 50 сантиметров,

вес — 525 килограммов,

внутренний объём под наполнение огнегасящей жидкостью — 400 литров,

площадь распыления — 1000 м².

Создать такой боеприпас задумали ещё в 80-е годы. Из-за распада СССР процесс затянулся, однако в 2000-х годах его всё-таки сделали и даже испытали. Однако до практического использования новинки дело с тех пор так и не дошло. В НИИ противопожарной обороны заверили, что это к лучшему.

Использование бомбы небезопасно, рядом могут быть жилые районы, внизу могут работать пожарные, да и люди просто могут где-то поблизости собирать грибы. К тому же её радиус действия на самом деле небольшой, то есть получается эффективность нулевая Виктор Климкин, директор НИИ противопожарной обороны

Попробуем без бомб

Авиация Фото © Марина Лысцева / ТАСС

У МЧС России есть самолёты-танкеры, например Ил-76, есть амфибии. Кстати, в марте 2019 года спасатели получили шесть новых российских бортов Бе-200 "Альтаир". Но вот в Иркутской области, где сейчас полыхают леса, авиацию использовать считают нецелесообразным, поскольку от места базирования до очага возгорания надо пролететь 500 километров, а сбросить за один раз удаётся сравнительно немного воды.

Мы разоримся использовать авиацию для таких целей Александр Агафонов, советник руководителя Рослесхоза

Встречный пал Фото © Кирилл Шипицин / ТАСС

Чтобы остановить распространение пожара, часто проделывают следующее: сначала пропахивают полосу земли с помощью тракторов или бульдозеров. Она служит заграждением, то есть через неё огонь уже не пройдёт. А потом за этой полосой (с той стороны, где пожар) пускают встречный огонь, чтобы он двигался к линии возгорания. Таким способом пожар пытаются локализовать.

Засыпка грунтом Фото © Кирилл Кухмарь / ТАСС

Земля тоже перекрывает доступ кислорода, так что часто линию огня (кромку пожара, как её называют спасатели) стараются засыпать. Для этого пожарные пускают в ход специальные грунтомёты. Отличная штука, вот только она не всегда и не у всех под рукой, так что часто доблестные пожарные воюют врукопашную, то есть лопатами.

Захлёстывание Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

Тоже тяжкий труд. Надо сделать из веток веник или сломать молодое деревце — а что делать? И под нужным углом бить по тлеющей траве.

Порошки и моющие средства Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

Их добавляют, чтобы вода стала, если можно так выразиться, ещё "мокрее", то есть лучше смачивала, впитывалась и не давала ничему загореться снова. Самое известное средство — жёлтый порошок под названием сульфанол (смесь натриевых солей). Его нужно 30 граммов на ведро воды. А ещё в воде разводят моющие средства: "Астра", "Прогресс", "Дон". Получаются "огнетушащие растворы".

В общем, хотелось бы, конечно, облегчить задачу спасателям какой-нибудь водно-порошковой бомбардировкой. Или обстрелом. Только надо так, чтобы огонь погас, но никого при этом никаким осколком не задело. У шведов с китайцами же получается.