Бомба на горящий лес. Почему в Сибири не тушат пожары оригинальным методом

Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

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Про противопожарные бомбы вспомнила алтайская чиновница. Говорит, в Швеции так делают, в Китае делают, а что же мы? Куда дели советскую разработку?

Депутат Алтайского краевого заксобрания Евгения Боровикова заявила, что стоит попробовать новый способ тушения лесных пожаров. Она убеждена, что прямо в эпицентре бедствия надо устроить взрыв — он создаст волну, которая поглощает кислород, а без кислорода, как известно, ничего гореть не может.

В Швеции потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу... В Китае горящий лес также обстреливается специальными снарядами... Причём такие бомбы с огнегасящим средством разработали ещё в Советском Союзе!

Евгения Боровикова, депутат Алтайского заксобрания

Надо сказать, что действительно применяют за рубежом такой метод. Вот, например, видео из Швеции. Его сняли год назад — в 2018-м — возле города Эльвдален в центре страны. Там военно-воздушные силы сбросили на дымящиеся леса бомбу GBU-49 (Paveway) с лазерным наведением. Сообщалось, что она попала в цель, то есть в очаг возгорания, и потушила пламя в радиусе ста метров.

А это Китай, провинция Шаньси, апрель 2019 года. Там военные устроили настоящее сражение с огнём: пустили в ход 122-миллиметровые гаубицы, которые стреляли артиллерийскими снарядами, начинёнными специальным порошком. После взрыва он разлетался на 20 метров. В общей сложности выпустили 172 штуки и таким способом уничтожили 200-метровую линию огня.

Осталось разобраться, что же такое придумали ещё при советской власти. Все пути ведут к одному изобретению. Называется оно АСП-500 (Авиационное средство пожаротушения, 500 — это килограммы). Речь идёт о водной авиабомбе.

<p>Фото © <a href="https://topwar.ru/1277-lesnye-pozhary-mozhno-bylo-razbombit.html" target="_blank">Военное обозрение</a></p>

Сделали её в научно-производственном объединении "Базальт". Там никто ничего нам не прокомментировал, поскольку предприятие военное. А в открытых источниках этой бомбе дают следующие характеристики:

  • длина — 3 метра 295 сантиметров,
  • диаметр — 50 сантиметров,
  • вес — 525 килограммов,
  • внутренний объём под наполнение огнегасящей жидкостью — 400 литров,
  • площадь распыления — 1000 м².

Создать такой боеприпас задумали ещё в 80-е годы. Из-за распада СССР процесс затянулся, однако в 2000-х годах его всё-таки сделали и даже испытали. Однако до практического использования новинки дело с тех пор так и не дошло. В НИИ противопожарной обороны заверили, что это к лучшему.

Использование бомбы небезопасно, рядом могут быть жилые районы, внизу могут работать пожарные, да и люди просто могут где-то поблизости собирать грибы. К тому же её радиус действия на самом деле небольшой, то есть получается эффективность нулевая

Виктор Климкин, директор НИИ противопожарной обороны

Попробуем без бомб

Авиация

У МЧС России есть самолёты-танкеры, например Ил-76, есть амфибии. Кстати, в марте 2019 года спасатели получили шесть новых российских бортов Бе-200 "Альтаир". Но вот в Иркутской области, где сейчас полыхают леса, авиацию использовать считают нецелесообразным, поскольку от места базирования до очага возгорания надо пролететь 500 километров, а сбросить за один раз удаётся сравнительно немного воды.

Мы разоримся использовать авиацию для таких целей

Александр Агафонов, советник руководителя Рослесхоза

Встречный пал

Чтобы остановить распространение пожара, часто проделывают следующее: сначала пропахивают полосу земли с помощью тракторов или бульдозеров. Она служит заграждением, то есть через неё огонь уже не пройдёт. А потом за этой полосой (с той стороны, где пожар) пускают встречный огонь, чтобы он двигался к линии возгорания. Таким способом пожар пытаются локализовать.

Засыпка грунтом

Земля тоже перекрывает доступ кислорода, так что часто линию огня (кромку пожара, как её называют спасатели) стараются засыпать. Для этого пожарные пускают в ход специальные грунтомёты. Отличная штука, вот только она не всегда и не у всех под рукой, так что часто доблестные пожарные воюют врукопашную, то есть лопатами.

Захлёстывание

Тоже тяжкий труд. Надо сделать из веток веник или сломать молодое деревце — а что делать? И под нужным углом бить по тлеющей траве.

Порошки и моющие средства

Их добавляют, чтобы вода стала, если можно так выразиться, ещё "мокрее", то есть лучше смачивала, впитывалась и не давала ничему загореться снова. Самое известное средство — жёлтый порошок под названием сульфанол (смесь натриевых солей). Его нужно 30 граммов на ведро воды. А ещё в воде разводят моющие средства: "Астра", "Прогресс", "Дон". Получаются "огнетушащие растворы".

В общем, хотелось бы, конечно, облегчить задачу спасателям какой-нибудь водно-порошковой бомбардировкой. Или обстрелом. Только надо так, чтобы огонь погас, но никого при этом никаким осколком не задело. У шведов с китайцами же получается.

Автор:
АР
Адель Романенкова
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