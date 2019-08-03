Прыгающий лазер. НАТО и Россия готовят спутники-убийцы для войны в космосе

Министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что вооружённые силы страны в ближайшее время получат лазерные спутники-убийцы. С их помощью Франция будет вести боевые действия в будущем. Лайф разбирался, чем грозит оружие в космосе и кто первым начнёт войну.

Первые за пределами Земли

Советский космический челнок "Буран", слетавший в космос в 1988 году, был своеобразным ответом американскому кораблю Space Shuttle. Однако другие элементы системы, испытанные незадолго до советского корабля, почему-то незаслуженно забыты. Центральный элемент системы "Энергия-Буран" — та самая, сверхтяжёлая, сверхдорогая и сверхмощная ракета "Энергия". Именно она в качестве первой полезной нагрузки выводила на орбиту не громадный космический корабль, а миниатюрный (по меркам космической техники) аппарат "Полюс".

Но мелодичное название не должно вводить в заблуждение. "Полюс" — не что иное, как советский боевой спутник с лазерным оружием, входящий в военную систему "Скиф-ДМ". По своей сути — это первая в мире боевая лазерная система, способная действовать автономно. Боевой лазер "Скиф-ДМ" создавался для того, чтобы не миндальничать с американскими спутниками в случае встречи. И хотя аппарат готовили в дикой спешке, ни одного сбоя при первых прогонах не выявили — унификация и взятые от готовых спутников элементы не подвели и показали эффективность в 20 тестах из 20.

Прыгающий лазер

"Скиф-ДМ" был спутником необычным. Помимо высокой энергии и мощности необычной для того времени была и схема вывода на орбиту. Спутник выводили "вниз головой", и после отделения от носителя он должен был развернуться дважды — сначала вокруг оси, а потом в сторону цели. За эту особенность его прозвали прыгающим лазером, поскольку аналогичные манёвры аппарат мог совершать как для коррекции орбиты, так и для атаки на противника.

Убил программу создания советского лазерного оружия миролюбивый руководитель СССР Горбачёв, которому казалось, что вывод такого оружия на орбиту "сильно огорчит американцев". К 1987 году полноценный боевой лазер советским учёным довести не дали. Общее сокращение расходов на оборонку не позволило подготовить к первому вылету готовый к бою космический аппарат. Однако запуск всё же провели. На высоте 110 километров "Скиф-ДМ" штатно отстыковался от ракеты "Энергия" и выполнил программу испытаний. После этого СССР, а затем и новая Россия надолго выпали из темы разработки лазерного оружия.

А как было у них?

В США ставку на спутники сделали в тот момент, когда Овальный кабинет Белого дома занял Рональд Рейган. Для понимания — все американские ракеты, все бомбы, все авианосцы и всё, что несёт на себе оружие, используют спутники для навигации. Фактически на этом развитие американских технологий в области лазерного оружия на время замерло. Боевых, испытанных и пригодных к развёртыванию систем не появилось (голливудские боевики не в счёт), а ключевой разворот сделали в сторону передовых спутников связи и разведки, которые передают информацию о целях в режиме реального времени.

Боевые лазеры (по крайней мере, пока) американцы планируют размещать на кораблях. Они нужны, чтобы защищать корабли от беспилотников и небольших кораблей. И здесь нужно понимать, что от масштабирования боевых лазеров с кораблей до спутников осталось всего полшага. Единственная проблема, которую в США не могут решить по сей день, — создание суперконденсаторов, способных запитать эти лазеры на длительное время.

При этом речь идёт именно о физическом уничтожении спутника на орбите прямым потоком лазерного излучения. Это крайне сложный, дорогостоящий и труднореализуемый процесс. А вот выжечь оптику спутников небольшим импульсом гораздо проще. И именно в этом направлении у США наблюдается большой прогресс. К примеру, первый носитель лазерного оружия создали и запустили на орбиту именно американцы. Беспилотник X-37B летает по орбите по 150–200 суток, а его миссия по-прежнему секретна, и любые данные относительно этой программы закрыты. При этом космолёт постоянно сближается с другими спутниками.

Ну Франция-то куда?

Заявление Флоранс Парли можно воспринимать по-разному, но очевидно, что у США и Франции свои пути к войне в космосе. На самом деле в этом смысле французы пытаются скопировать технологию у китайцев. Они, кстати, сбили собственный спутник лазером ещё в 2007 году. Французы пошли по этому же пути, только чуть упростили технологию. Для того чтобы уничтожать любые спутники на орбите, Минобороны Франции поставит лазерные пушки сначала на обычные спутники. Это, как отмечает Флоранс Парли, упростит систему вывода оружия на орбиту.

В этой почти идеальной схеме всего одна особенность. У Франции до сих пор нет одобренного проекта энергетической установки для своих лазеров. Химический лазер французы недоработали, а электрических турбогенераторов огромной мощности пока не создано даже в виде эскизов. К примеру, эту проблему советские инженеры решили ещё в начале 80-х. К запуску "Скифа" инженеры и учёные не успели всего чуть-чуть, хотя два электротурбогенератора мощностью по 1,2 МВт, которые и должны были накачивать лазер, фактически были готовы.

Война обязательно будет

Из-за того, что спутники с лазерами не приравниваются к ядерному оружию, их применение может развязать руки очень многим любителям повоевать. Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с Лайфом отметил, что расчёт очень прост — чем меньше спутников останется у противника в случае начала войны, тем больше шансов на победу.

— Главное в уничтожении космических аппаратов противника — постараться в самом начале конфликта выбить спутниковую группировку противника так, чтобы получить пусть временное, но преимущество. Это, в свою очередь, даст преимущество и на земле, — сказал Лямин.

И хотя практика показывает, что между странами иногда бывают ограниченные инциденты и столкновения в воздухе и на море, которые не приводят к полномасштабной войне, спутники могут стать началом войны новой формации. Космос как раз станет такой площадкой. За примером далеко ходить не нужно. Попытка США захватить любой, частично или полностью военный объект, принадлежащий СССР, ещё лет 30–40 назад расценивалась как нападение. Взять хотя бы историю с советскими подводными лодками, которые ВМС США планировали поднять вместе с лежащими на дне ракетами, или попытку разобрать на орбите советскую космическую станцию "Салют-7".

Всё это — звенья одной цепи. Небольшие инциденты уже провоцировали большие войны. К примеру, поводом для начала Первой мировой послужило убийство в Сараеве эрцгерцога Франца Фердинанда, для начала Второй мировой и вторжения в Польшу нацисты даже инсценировали нападение Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвице. Учитывая размеры спутников и их удалённость, ничто не мешает обладателям такого оружия начать войну в космосе. Правда, победителей в таких боевых действиях уже не будет. Баллистические ракеты с ядерной боеголовкой нормально летают и без навигации из космоса.