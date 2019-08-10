Пронесло или нет? На жителях Москвы могли испытать климатическое оружие

Кажется, никакой грозы в Москве не будет. Соседние с Москвой регионы обильно поливало дождями, деревья с корнем вырывало мощными порывами ветра. Но столицу пронесло. Случайность это или применение климатического оружия, от которого российским учёным удалось отбиться?

Это вообще работает?

Климатическое оружие ни одной из стран как средство для причинения ущерба не признаётся. Хотя бы потому, что любой сильный ураган или любой другой аномальный сдвиг климата можно приравнять к применению оружия. Однако эксперименты с погодой проводят довольно давно, и у специалистов как в России, так и в США, а также в других странах есть серьёзные достижения. К примеру, нашумевшая история с американским климатическим оружием не такая уж и выдумка.

Комплекс HAARP на Аляске — до сих пор закрытый объект, подъехать к которому незамеченным нельзя. Он действительно работает, причём довольно давно. Впрочем, американцы и не скрывают, для чего нужен антенный комплекс, развернувшийся на тысячах квадратных метров. Номинально американский HAARP — это программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн. По факту — проект, направленный на изучение свойств ионосферы. Если говорить простым языком, то американцы с 1997 года пытаются понять, можно ли с помощью электромагнитных импульсов управлять погодой.

Ущерб — как от ядерного оружия

Одна из целей, заложенных под создание HAARP, — отражение ракетного удара. Безусловно, с этими задачами должна справляться система противоракетной обороны, однако экзотические методы перехвата баллистических ракет — это тоже к американцам. При этом воздействие высокочастотным излучением на подлетающие к территории США ракеты — это не совсем фантастика. Точнее — совсем не фантастика.

Физика и сама механика этого процесса просты — серия высокочастотных импульсов (теоретически, конечно) может вывести из строя баллистическую ракету ещё в космосе. Происходить это должно либо на этапе отделения боеголовки, либо во время так называемого развода головных частей. В том случае, если боевая часть не моноблочная. При этом создаётся определённая область с высокой температурой, пройти которую боевые блоки не должны. Но это, опять же, чистая теория. Как всё работает в реальности, обычным людям никто и никогда не расскажет.

А теперь самое интересное. Создавался комплекс HAARP при активном участии компании General Dynamics, а в 2009 и 2013 годах HAARP был модернизирован компанией BAE Systems. Обе компании — ключевые подрядчики Минобороны США и специализируются, особенно в последнее время, на разработке оружия с новыми физическими принципами. Однако специалисты отмечают, что применить такое оружие крайне тяжело.

— О принципах его работы очень много рассуждений и очень мало достоверных данных. Замечу только, что баллистическая ракета далеко не самый простой объект для воздействия из-за высокой скорости и достаточно прочной оболочки, — отметил в беседе с Лайфом военный эксперт Юрий Лямин.

Кто обстрелял Москву грозой?

Шутки про то, что грозу в Москве заметило только МЧС, на самом деле не очень смешные. Почему? Да потому, что свой HAARP имеется и в России. Называется уникальное устройство по-военному коротко — объект "Сура", а построили его недалеко от Нижнего Новгорода. Работает он примерно так же, как и американский антенный комплекс, но о его включениях на полную мощность пока ничего не известно.

В настоящее время известно, что суммарная мощность американского HAARP — 3,6 МВт. И, по сути, весь комплекс — это огромная микроволновая печка, которая может играть с погодой на значительном удалении. Можно ли с помощью этого комплекса наслать тучи на Москву? Теоретически — да. Но если можно наслать грозу на центральные регионы страны, то с помощью аналогичного комплекса можно их и рассеять. Однако никаких официальных заявлений относительно применения комплекса "Сура" для отражения грозы, естественно, не будет.