Двойной Чернобыль. Миллион тонн заражённой воды с "Фукусимы" могут слить в океан

Японские специалисты накопили почти миллион тонн радиоактивной воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима". Однако разобраться с проблемной станцией по-прежнему не могут — её, помимо прочего, нужно ещё и разобрать, а воду — слить. Как решить обе эти проблемы, никто не знает.

С чего всё началось?

О том, что место для хранения высокорадиоактивной воды скоро закончится, японцы предупреждали ещё в 2017 году. Тогда представитель компании —оператора станции Такаси Кавамура заявил, что место в огромных хранилищах небесконечно. Их никогда не показывают прессе, однако площадь, которую занимают хранилища для заражённой воды, поражает. Если считать в привычных размерах, то примерно тридцать футбольных полей можно разместить на тех территориях, где сейчас стоят огромные резервуары.

Справиться с охлаждением реакторов у японских атомщиков пока не выходит, даже несмотря на то, что трагедия произошла шесть лет назад. И хотя основной очаг угрозы купирован, расплавленное ядерное топливо по-прежнему находится внутри реакторов. Его пытаются постоянно остужать не только водой, но и льдом. Для этого вокруг корпусов был создан специальный "ледовый пояс" — вода, замороженная толстым слоем в специальной опалубке. Ликвидаторы аварии на ЧАЭС в беседе с Лайфом отмечали, что это довольной простой, если не сказать топорный и первобытный способ охлаждения корпусов, но другого у японцев нет.

— Ситуация запущена. Сейчас наступил тот момент, когда хорошего решения нет. Есть плохие, но в разной степени. Какое-то терпимо и для людей, и для экологии, какое-то — нет. Но факт в том, что переработать радиоактивную воду в обычную уже нельзя. Ни очистить, ни дезактивировать раствором. Её можно либо хранить, либо сбросить в океан, как, к примеру, они уже делали, — говорит инженер-строитель, участник ликвидации аварии на ЧАЭС Егиш Мкртчан.

Проблемы страны технологий

20-километровая зона вокруг АЭС "Фукусима" по-прежнему не снята, и 200 тысяч жителей всё ещё не могут вернуться в свои дома. Радиационный фон местами выше нормального в 500–800 раз, но японцы не унывают. Впрочем, их оптимизм не разделяют американские учёные. По их подсчётам, на дезактивацию местности вокруг АЭС "Фукусима" понадобится не менее 40 лет. Инженер-физик, аспирант Калифорнийского технологического института Игорь Войтенко в беседе с Лайфом пояснил, что, несмотря на техническую готовность к ликвидации последствий аварии, многие процессы дезактивации японцами постигаются впервые.

— Когда я наблюдал, как резервуары с заражённой водой перегружаются для постоянного хранения, у меня был всего один вопрос: как они эту воду будут перерабатывать? Наиболее простой ответ — никак. Проблема в том, что тяжёлую радиоактивную воду очистить в ноль почти нельзя. То есть теоретически, конечно, можно, но практически это займёт лет 25, учитывая объёмы. Самый простой способ, к которому, вероятно, и прибегнут японцы, — это слить воду в океан, — говорит Войтенко.

При этом не стоит забывать, что разрушенные корпуса энергоблоков по-прежнему дико фонят, а внутри до сих пор плавится топливо. Что-то делать с ним японцы не спешат, и в этом их принципиальное отличие от ликвидаторов ЧАЭС, для которых тушение пожара и укрепление "подушки" — бетонного основания реактора — с самого начала было основной задачей.

Шум, радиация и молчание в эфире

Ни в ООН, ни в МАГАТЭ особенного значения истории с "Фукусимой" не придают. Почему? Потому что это многолетний и давний партнёр, технологически развитая страна. Кроме того, АЭС в Японии строит американская компания Westinghouse Electric, и ещё один крупный скандал вокруг главного продукта им совершенно ни к чему. Впрочем, как и крупные расходы. Безопасное хранение такого количества заражённой воды невозможно в принципе, а на содержание даже временных хранилищ нужно тратить с десяток миллионов долларов ежегодно. Учёные отмечают, что гораздо проще и дешевле сбросить такую воду в океан.

— Тут всё дело в содержании радионуклидов в пресных водоёмах. Из-за размеров водохранилищ, плотности выпадения радиоактивных осадков и набора изотопов в водоёмах и грунтовых водах всё это добро будет лежать следующие лет 50–70. В масштабах Мирового океана эту проблему решить проще. Если сброс будет контролируемым, то можно за несколько лет по чуть-чуть сливать и серьёзного ущерба можно будет избежать, — говорит физик Игорь Войтенко.

С экологической точки зрения, конечно, ничего хорошего. Чернобыль, к слову, уже Российской Федерации припоминают как лучшее доказательство ненадёжности советских технологий. О том, что, кроме чернобыльского реактора, никаких инцидентов, даже небольших, никогда не происходило, разумеется, никто не говорит. Из-за того, что японцы до сих пор не могут законсервировать реакторы и закончить на них все работы, проблема с "Фукусимой" будет постоянно масштабироваться. Простая математика — для охлаждения реакторов требуется 150 тонн воды в день. Это означает, что к лету 2022 года место в хранилище для "ядерной воды" закончится и её придётся сливать в океан.

Ориентировочная стоимость демонтажа энергоблоков и дезактивации территории только вокруг АЭС составит 280 миллиардов иен (2,6 миллиарда долларов). Однако в эти расходы не включены (случайно или сознательно) расходы на минимальную очистку заражённой воды. Правда, до этого момента японцам придётся решить и другую важную задачу: какими силами и технологиями возможно очистить реакторы, в которых до сих пор остаётся расплавленное ядерное топливо.