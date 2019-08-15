Учёные нашли новый способ выбирать пол будущего ребёнка

Они выяснили, что мальчиками и девочками мы рождаемся из-за разной скорости движения сперматозоидов. Теперь стало ясно, как ей управлять и, следовательно, "назначать" пол ребёнка заранее.

Японские генетики из Университета Хиросимы научились комбинировать набор хромосом так, чтобы определять пол будущего живого существа, пишет Plos One. Пока они опробовали новый метод на мышах, но уверяют, что теоретически такой же принцип действует и в отношении людей.

Тут сразу надо напомнить, что у человека набор хромосом выглядит так: XY — у мужчин, XX — у женщин. Так вот учёные обнаружили, что с помощью особого вещества можно замедлять сперматозоиды с Х-хромосомой и таким образом освобождать дорогу Y-сперме. При этом они подчеркнули, что на жизнеспособность тех и других манипуляция не влияет.

Исследователи обработали этим веществом сперму грызунов, после чего Х-сперматозоиды оказались медленнее Y, что позволило отделить их друг от друга и использовать при искусственном оплодотворении по собственному усмотрению. В ходе эксперимента получилось так, как учёные и ожидали: от более медленных X-хромосом в 81% случаев получились самки, а от подвижных Y 90% эмбрионов оказались мужскими.

Однако ещё предстоит выяснить, будет ли данное вещество действовать на сперму человека, потому что для этого в ней должны быть специальные рецепторы. Если их найдут, выбирать пол ребёнка станет проще и дешевле.

Отметим, что существует технология проточной цитометрии — когда хромосомы X и Y сортируют благодаря разнице в их размерах. Но это весьма дорогая процедура, к тому же не везде это законно. Кстати, насчёт своего нового метода генетики тоже предвидят споры и этические разногласия.