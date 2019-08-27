Последнее интервью с Николаем Кардашёвым и судьба обсерватории "Спектр-М"

В начале августа 2019 года умер создатель крупнейшего, не виданного нигде в мире космического радиотелескопа. Штуки, которая может показать, что творится в ядре галактики, чёрной дыре или кротовой норе. И которую уже должны были запустить. Но не запустили.

Учёный Николай Кардашёв

Он вырос в детдоме, потому что родителей арестовали, когда ему было пять. Отца расстреляли, мать держали в тюрьме и ссылке почти двадцать лет. Мальчик хорошо учился и поступил не куда-нибудь, а на мехмат МГУ, а потом пошёл работать в Государственный астрономический институт имени Штернберга. Он стал учеником самого Шкловского, а Шкловский Иосиф Самуилович в российской науке был настоящим светилом. Кстати, это он ввёл термин "реликтовое излучение". Дружил с известным американским популяризатором науки — Карлом Саганом. И, между прочим, обидно: книжки Сагана в магазинах — пожалуйста, а спросишь "Вселенную, жизнь, разум" Шкловского — пожимают плечами. Меж тем автор "Соляриса" Станислав Лем именно с её помощью писал свой роман "Сумма технологии". Но вернёмся к его талантливому ученику.

Что такое пульсары и кто их нашёл

Давайте так: в ядре каждого атома имеются протоны и нейтроны. Нейтроны — потому что нейтральные, не имеют никакого электрического заряда — ни положительного, ни отрицательного. Вот. И есть такие звёзды, которые состоят в основном из этих "нулевых" частиц. Такие звёзды так и называют — нейтронными. А ещё они вращаются. Да как! Сотни оборотов в секунду. И при этом испускают узкие-узкие потоки радиоизлучения с одной и с другой стороны. Только эти потоки не совпадают с осью вращения. Поэтому получается такой вот маяк в космосе. Пульсация.

Когда первую такую пульсацию в 60-е годы астрономы увидели, то просто не знали, пугаться или радоваться — ну повторяющийся сигнал, не иначе как мы не одни во Вселенной! Его даже назвали LGM-1 — LGM значит Little Green Men ("маленькие зелёные человечки"). Но потом британский астрофизик Джоселин Белл нашла такие же сигналы совсем в других участках неба, и стало ясно: не может быть кругом во Вселенной такого количества человечков, к тому же зелёных. Так и открыли пульсары.

Но был один человек, который к тому времени давно знал, что они существуют. Причём ему для этого даже не надо было смотреть в телескоп. Он просто вычислил, что произойдёт со звёздами некоторых типов в конце их жизни, и пришёл к выводу, что иногда частицы в ней преобразуются в нейтроны и начнётся бешеное вращение. И был этот человек гражданином Советского Союза. Звали его — да, Николаем Семёновичем Кардашёвым.

Шкала Кардашёва

Вместе со своим учителем Шкловским он занимался вопросом поиска внеземных цивилизаций. Обратите внимание: это не фантастика, а наука. В начале 60-х он максимально подробно изучил необычный объект в созвездии Пегаса. Этот объект испускал переменные радиосигналы — явление по тем временам неслыханное. Потом, правда, оказалось, что это квазар — "квази-звёздный объект", что в переводе означает "похожий на звезду". Астрономы считают, что таким образом звёздочками притворяются ядра далёких молодых галактик. Но, несмотря на то что инопланетянами тут не пахнет, благодаря этому квазару советская наука внесла свой первый вклад в международный проект SETI, который упорно ищет сигналы от разумных существ с других планет. Кардашёв рассчитал, как братья по разуму могли бы передавать свою информацию, оптимально расходуя энергию, и даже разделил возможные цивилизации во Вселенной на три типа в зависимости от уровня потребления ресурсов и энергии. Теперь этот список знают как шкалу Кардашёва.

I тип цивилизаций — полностью используют энергию своей планеты и падающий на неё свет родной звезды;

II тип цивилизаций — полностью используют энергию своего солнца. Это делает их в 10 миллиардов раз могущественнее;

III тип цивилизаций — используют энергию всей галактики, опять-таки мощь растёт в геометрической прогрессии, заселяются миллиарды звёздных систем.

Автор гипотезы считает, что если версия о "мультивселенной" верна, то по-настоящему развитые инопланетяне из нашей Вселенной давно улетели — тут им делать нечего. То есть мы в глуши. В захолустье.

Идея "Спектра-М"

Советскому астроному не давала покоя одна проблема: как бы получше рассмотреть необычные объекты в космосе, чем бы они ни оказались в итоге. Наверняка это занимало не только его. Но лишь он смог придумать решение. А решение такое: если на один объект направить два радиотелескопа, расположенные далеко друг от друга, то сигнал усилится благодаря явлению интерференции. Как нас зря учили в школе, интерференция — это когда у волн при наложении друг на друга взаимно увеличивается (или уменьшается) амплитуда. А если, к примеру, один из телескопов отправить с Земли куда подальше, так это вообще получится просто замечательная чувствительность. Такую систему из нескольких телескопов на Земле и ещё одного за тридевять земель называют радиоинтерферометром, причём со "сверхдлинной базой". В общем, идея Николая Кардашёва воплотилась в проекте "Радиоастрон". Это был радиотелескоп, установленный на аппарате "Спектр-Р". Его запустили на расстояние почти как до Луны — 350 тысяч километров. Он до сих пор был крупнейшим радиотелескопом в космосе и за это даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Летал с 2011 года, завершил работу в июне 2019 года.

Его создатель надеялся, что к концу этой миссии в космос отправится другое его детище, ещё более масштабное и значительное — телескоп "Миллиметрон" ("Спектр-М"). Только вот не отправили. Деньги урезали. Перестали финансировать в тот самый момент, когда всё мировое научное сообщество уже ожидало запуска. Ошарашенным учёным объявили, что он состоится не раньше 2030-х годов.

Эта программа вообще очень перспективная, она намного превосходит то, что делается за границей, но, к сожалению, её создание пока очень сильно затормозилось, зарубежные учёные участвуют, но сейчас они просто не понимают, как дальше им работать Николай Кардашёв, директор Астрокосмического центра ФИАН

Будущее обсерватории

Пункт назначения "Миллиметрона" ещё дальше, чем у его предшественника, — полтора миллиона километров от Земли. Там он должен будет выйти на орбиту вокруг Солнца, чтобы сделать очень и очень много всего: проверить гипотезу о кротовых норах, заглянуть в самые дальние "края" бескрайней Вселенной, разобраться в том, как развиваются галактики, найти как можно больше органических соединений. А может, и найти внеземную цивилизацию. Ничего смешного. У астрономов вагон непонятных сигналов, но вот что это конкретно, "рассмотреть" пока нечем.

Я думаю, что программа поиска жизни во Вселенной — это программа номер один в космических исследованиях. Обнаружение жизни во Вселенной — это много больше по значимости для будущего нашей цивилизации, чем даже запуск первого спутника Николай Кардашёв, директор Астрокосмического центра ФИАН

Эти слова Николай Семёнович произнёс в интервью Лайфу в июле 2019 года. 3 августа его не стало. Судя по всему, это был один из последних разговоров учёного с журналистами.