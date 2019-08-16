Юпитер "проглотил" соседнюю планету и чуть не лопнул

Астрономы из Японии, Швейцарии и США утверждают, что это едва не стало причиной катаклизма планетарного масштаба.

Исследователи из международной группы проанализировали снимки, присланные космическим аппаратом "Юнона" (Juno), и пришли в ужас: самая большая планета в Солнечной системе могла сформироваться в результате поглощения соседней планеты, что едва не привело к огромному взрыву. Исследователи выяснили, что 4,5 млрд лет назад, в период своего формирования, газовый гигант поглотил протопланету, в 10 раз большего размера, чем Земля. Об этом исследователи пишут в журнале Nature.

Авторы уточняют, что удар "колоссальной силы" разрушил первоначально созданное ядро планеты и в результате столкновения с "зародышевой" планетой твёрдые породы смешались с атомами и частицами газа, пылью и металлами, вследствие чего Юпитер начал формироваться примерно в том виде, в каком мы знаем его сейчас.

Астрофизики и планетологи считают, что таким образом Юпитер мог "поглотить" не одну планету, а сразу несколько. Компьютерные симуляции показали, что в "зоне поражения" молодого газового гиганта могли находиться и другие небесные тела из раннего периода формирования Солнечной системы. Большая часть планет сформировалась под воздействием частиц, занесённых из других уголков Вселенной, а планетообразующие атомы, газ и другие "стройматериалы", необходимые для образования планеты, могли накопиться за миллиарды лет от главного источника жизни, единственной звезды системы — Солнца.

Все данные о раннем состоянии Солнечной системы и о её крупнейших планетах учёным удалось добыть с помощью аппарата, запущенного к Юпитеру ещё в 2011 году. Полёт космического аппарата "Юнона" на орбиту крупнейшей планеты Солнечной системы длился почти 5 лет, а стоимость проекта превысила один млрд долларов.