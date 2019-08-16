Найден способ остановить старение мозга

Если удалить из старых клеток определённое вещество, они перестают понимать, что они старые, и начинают жить как молодые.

Учёные Кембриджского университета выяснили, что стареющему мозгу можно подарить вторую молодость, пишет Nature. Исследователи уверены, что для этого нужно "обмануть" стволовые клетки.

Как обычно, они провели эксперимент на крысах. Взяли клетки мозга старой особи и пересадили более молодой. Клеткам это понравилось, и они немедленно "омолодились". Показательным оказался и обратный опыт: молодые клетки в старом теле быстро потеряли способность к регенерации.

В результате стало ясно, что поведение клеток зависит от среды, в которой они находятся. Более того, учёные поняли, каким именно образом клетки получают информацию о том, куда они попали: эти данные им передаёт особый белок Piezo1.

И тогда исследователи попробовали просто удалить этот белок из старых стволовых клеток. Сразу же последовал нужный эффект: клетки перестали понимать, что их окружает жёсткая, неэластичная среда, начали считать её мягкой и вести себя соответствующим образом — бодро и весело.

Учёные убеждены, что эксперимент поможет найти новые способы борьбы с рассеянным склерозом и другими нарушениями функций мозга.