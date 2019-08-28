Учёные объяснили, почему опасно спать меньше 6 часов в сутки

Недостаток сна увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и приводит к набору лишнего веса, заявил британский профессор медицины сна Пол Гринграс. Его цитирует The Sun.
Учёный вместе с коллегами провёл исследование, в котором приняли участие две тысячи пациентов. Выяснилось, что 44% из них спят максимум шесть часов в сутки.
Люди, которые спят менее шести часов, более подвержены риску ишемической болезни сердца, у них повышено кровяное давление и уровень холестерина
Пол Гринграс, профессор медицины сна
Профессор добавил, что недосып и плохое качество сна означают на 60% больше вероятность инсульта. Кроме того, он заверил, что недостаток сна может повлиять на структуру ДНК.
Всего одна ночь плохого сна меняет эпигенетические сигналы нашего ДНК, что приводит к набору веса, снижению мышечной массы и может повлиять на то, как воспоминания откладываются в гиппокампе — части нашего мозга
Пол Гринграс, профессор медицины сна
Исследователь отметил, что качество сна можно улучшить, если приучить себя к ежедневным физическим упражнениям, прогулкам на свежем воздухе и правильному питанию.