Учёные объяснили, почему опасно спать меньше 6 часов в сутки

Они обследовали две тысячи человек и почти у половины выявили повышенное давление и высокий уровень холестерина. И все пациенты с этими симптомами признались, что недосыпают.

Недостаток сна увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и приводит к набору лишнего веса, заявил британский профессор медицины сна Пол Гринграс. Его цитирует The Sun.

Учёный вместе с коллегами провёл исследование, в котором приняли участие две тысячи пациентов. Выяснилось, что 44% из них спят максимум шесть часов в сутки.

Люди, которые спят менее шести часов, более подвержены риску ишемической болезни сердца, у них повышено кровяное давление и уровень холестерина Пол Гринграс, профессор медицины сна

Профессор добавил, что недосып и плохое качество сна означают на 60% больше вероятность инсульта. Кроме того, он заверил, что недостаток сна может повлиять на структуру ДНК.

Всего одна ночь плохого сна меняет эпигенетические сигналы нашего ДНК, что приводит к набору веса, снижению мышечной массы и может повлиять на то, как воспоминания откладываются в гиппокампе — части нашего мозга Пол Гринграс, профессор медицины сна

Исследователь отметил, что качество сна можно улучшить, если приучить себя к ежедневным физическим упражнениям, прогулкам на свежем воздухе и правильному питанию.