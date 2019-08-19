Илон Маск предложил сбросить ядерную бомбу на Марс

Миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla сообщил об этом в своём твиттер-аккаунте.

Американский миллиардер и основатель космической компании SpaceX и автомобильной компании Tesla написал: "Взорвём Марс!", после чего поклонники начали допрашивать его на предмет будущей колонизации Красной планеты.

Nuke Mars! — Elon Musk (@elonmusk) 16 августа 2019 г.

Фанаты Маска быстро напомнили ему, что эта идея не новая. Сам Илон ещё в 2015 году активно высказывался на тему "разогрева" мёртвой планеты и создания там хотя бы примитивной атмосферы. Для этого, как отмечал Илон Маск, необходимо взорвать на поверхности планеты несколько термоядерных бомб. Если следовать этому плану, запасы углекислого газа на поверхности могут "растопить" ледяные шапки и создать более комфортные для людей условия.

Впрочем, сам полёт на Марс состоится не ранее 2030 года. До этого момента компания SpaceX должна приготовить не только астронавтов, но и ракету, испытания которой пока идут слишком медленно.

Идея терраформирования Марса была превращена в научный термин писателем Джеком Уильямсоном. С его подачи уже в 1942 году в журнале Astounding Science Fiction этот термин был использован, хотя сама идея преобразования планет под земные условия обитания присутствовала и в более ранних рассказах других, не только американских, писателей-фантастов.