Астрономы выяснили, почему Луна светит ярче Солнца

Учёные увидели поразительную картину, наблюдая за спутником Земли в космический телескоп Fermi.

Луна в телескоп космической обсерватории Fermi выглядит несколько иначе, чем мы привыкли видеть, сообщили в NASA. По данным наблюдений, спутник Земли затмевает свет Солнца в диапазоне гамма-излучения.

Гамма-телескоп летает по орбите вокруг Земли на высоте 565 километров с 2008 года. Почти 11 лет учёные фиксировали попадающие на Луну гамма-частицы с энергией более 31 мегаэлектронвольт. Это в 10 миллионов раз больше энергии видимого света. Наблюдения показали, что поверхность Луны отражает необычайно мощное излучение — оно превышает даже регистрируемое солнечное, то есть ночное светило кажется ярче дневного.

Это объясняется тем, что на естественный спутник Земли постоянно обрушиваются сильнейшие космические лучи, а поскольку у Луны нет ни атмосферы, ни магнитного поля, практически ничто их не останавливает. Именно поэтому подобную картину нельзя понаблюдать, глядя из космоса на Землю, — наша планета защищена от гамма-частиц. На Луне же лишь часть высокоэнергетичных квантов поглощает реголит, остальное прекрасно видно в гамма-телескоп.

При этом в таком диапазоне меняющиеся фазы Луны увидеть невозможно, ведь частицы бомбардируют всю её поверхность. Однако интенсивность излучения всё-таки меняется: на неё влияет активность Солнца, которое своим магнитным полем отклоняет движение космических гамма-лучей.