Кошмар вампира. Как свет причиняет боль

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Фото © Shutterstock 

Оказывается, мифы о страданиях застигнутого рассветом Дракулы могли иметь и некое научное обоснование — в его организме мог содержаться особый белок, реагирующий на солнечные лучи.

Новое исследование Каролинского института в Швеции дополнило научные данные о том, как и почему человек чувствует боль, пишет Science. До сих пор учёные были уверены, что соответствующие сигналы посылают рецепторы на поверхности тканей. Выяснилось, что эту функцию выполняют не только они, но и так называемые шванновские клетки — вспомогательные клетки нервных тканей, открытые в XIX веке немецким физиологом Теодором Шванном.

Чтобы подтвердить это, специалисты вывели новую разновидность генетически модифицированных мышей. В клетки их организма ввели особый белок, который реагирует на свет. Причём сделали так, чтобы у одних грызунов этот белок находился на рецепторах, а у других — только на шванновских клетках.

Эксперимент показал, что в обоих случаях животные испытывают боль, находясь на свету, — отдёргивают лапы и начинают усиленно вылизывать шерсть. Потом исследователи заблокировали вспомогательные клетки и увидели, что ощущение боли у мышей снижается, но не исчезает полностью. Это даёт основания сделать вывод, что за боль отвечает целый комплекс клеток.

Учёные заявили, что их открытие поможет найти новые способы лечения хронических болей.

Автор:
АР
Адель Романенкова
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