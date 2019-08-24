Кошмар вампира. Как свет причиняет боль

Оказывается, мифы о страданиях застигнутого рассветом Дракулы могли иметь и некое научное обоснование — в его организме мог содержаться особый белок, реагирующий на солнечные лучи.

Новое исследование Каролинского института в Швеции дополнило научные данные о том, как и почему человек чувствует боль, пишет Science. До сих пор учёные были уверены, что соответствующие сигналы посылают рецепторы на поверхности тканей. Выяснилось, что эту функцию выполняют не только они, но и так называемые шванновские клетки — вспомогательные клетки нервных тканей, открытые в XIX веке немецким физиологом Теодором Шванном.

Чтобы подтвердить это, специалисты вывели новую разновидность генетически модифицированных мышей. В клетки их организма ввели особый белок, который реагирует на свет. Причём сделали так, чтобы у одних грызунов этот белок находился на рецепторах, а у других — только на шванновских клетках.

Эксперимент показал, что в обоих случаях животные испытывают боль, находясь на свету, — отдёргивают лапы и начинают усиленно вылизывать шерсть. Потом исследователи заблокировали вспомогательные клетки и увидели, что ощущение боли у мышей снижается, но не исчезает полностью. Это даёт основания сделать вывод, что за боль отвечает целый комплекс клеток.

Учёные заявили, что их открытие поможет найти новые способы лечения хронических болей.