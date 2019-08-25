Как умирают звёзды. Астрономы увидели редчайший взрыв сверхновой

До сих пор учёные наблюдали космические фейерверки, после которых оставались либо чёрные дыры, либо нейтронные "пульсирующие" звёзды. А теперь обнаружили то, что предполагали лишь в теории: взрыв, после которого не осталось ничего.

Странно смотреть на ночное небо и думать, что оно не всегда будет выглядеть так, как сейчас. Рано или поздно многие звёзды (те, что покрупнее) ждёт один и тот же финал — фантастическая вспышка, которую будет видно чуть ли не со всех краёв Галактики. Это называется взрывом сверхновой. Хотя логичнее говорить не о новых, а о старых, об очень старых звёздах.

С некоторыми из них это заключительное событие может произойти прямо сегодня. А может через тысячу лет. В космических масштабах это одно и то же, так что астрономам трудно сказать точнее. Возьмём, к примеру, довольно заметное созвездие Ориона, у него ещё три звезды на "поясе" практически на одной линии. Нашли? А теперь смотрим на левое "плечо". Это Бетельгейзе. Правда, по-арабски это не плечо, а подмышка, по крайней мере, по одной из версий перевода названия. В любом случае это красный сверхгигант. Будь он на месте нашего Солнца, мы бы с вами ничего не увидели — он проглотил бы Землю вместе с Меркурием, Венерой и Марсом. Таких объёмов достигают в пенсионном возрасте звёзды, которые и в молодости были немаленькими. Юная Бетельгейзе была раз в десять крупнее нашего светила. А теперь ей десять миллиардов лет. Звезда-ветеран. Подумать только: вся Вселенная старше неё на какие-то четыре миллиарда лет. По подсчётам астрономов, старушке осталось совсем немного. Вот-вот (не сегодня­, так завтра) термоядерная реакция внутри закончится и исполинское ядро резко сожмётся — это по-научному "гравитационный коллапс". И тогда бабах! Вся внешняя оболочка торжественно вылетит в окружающее пространство. В этот момент звезда напоследок становится минимум в десять тысяч, а то и в миллионы раз ярче. Это её прощальный привет. Светящееся облако ещё сотни, если не тысячи лет будет напоминать о ней. А внутри будет прятаться одно из двух — чёрная дыра (или пульсар), то есть стремительно крутящаяся нейтронная звезда.

Чтобы понять, как это будет выглядеть, достаточно взглянуть хотя бы на Крабовидную туманность, это у нас в созвездии Тельца — кстати, прямо над Орионом. Это облачко даже в бинокль при желании увидеть можно. А уж на снимках Хаббла это просто космос. Конечно, сложно сразу сказать, что там такого крабовидного, но выглядит потрясающе. Так вот, это была звезда, которая взорвалась в 1054 году. В России (то есть на Руси) в тот год умер князь Ярослав Мудрый. В исторических документах говорится, что космический взрыв было видно даже днём. Как видите, облако не рассеялось до сих пор, а в нём испускает свои радиосигналы нейтронная Crab Pulsar.

Кстати говоря, Бетельгейзе от нас не так уж далеко — подумаешь, 450 световых лет. А есть и кандидат в сверхновые ещё ближе — в созвездии Пегаса, 150 световых лет. А вот от Солнца, как известно, такого шоу ждать не стоит — оно для этого маловато. Да и вообще у нас с вами куда больше оснований опасаться взрывов не где-то в космосе, а на нашей собственной планете.

Для полного представления о сверхновых ещё самую малость погуляем под звёздами. Теперь нам нужен Орёл, приложения со звёздными картами в помощь. Где-то там, в окрестностях Альтаира и — слава вселенскому разуму — в 26 тысячах световых лет отсюда есть ещё одна туманность. Её обозначили как W49B. Тоже после сверхновой осталась. И никакой нейтронной звезды там не нашли. Напрашивается вывод — её там нет. А есть то, что бывает в таких случаях кроме неё — чёрная дыра. Если это так, то она самая молодая из всех ныне известных: этот бабах тоже случился примерно тысячу лет назад, то есть одновременно с крабовидным.

Но и это ещё не всё. В нашем космическом зоопарке имеется ещё один, особо редкий вид сверхновых. Он появляется, если случится помереть какой-нибудь совсем уже неприличных размеров суперзвезде — примерно раз в 150–250 больше Солнца. И, что парадоксально, в этом пиковом случае от такого гиганта не остаётся ни дыры, ни пульсирующего "радиомаяка" — вообще ничего. Одно железо разве что вокруг разбрасывается в немыслимых количествах. Называется такая сверхновая парно-нестабильной. Пара — это возникающие в стареющей звезде электрон плюс позитрон (в смысле тоже электрон, только положительно заряженный). То есть частица и античастица. Везде и всюду в недрах светила. А нестабильность в том, что они слишком разные, чтобы долго быть вместе. Они друг друга просто уничтожают, ядро звезды коллапсирует, и опять-таки бабах — термоядерный взрыв.

О том, что где-то во Вселенной есть такие бомбы на антиматерии, астрономы давно подозревали, а вот теперь наконец увидели эту нестабильность своими глазами. Вооружёнными, конечно. Речь идёт о суперновой SN 2016iet, её нашёл в 2016 году спутник Gaia Европейского космического агентства. Только вот, хоть убей, не пишут конкретно где, в каком созвездии. Ну ладно, всё равно мы с вами не увидим ни в один телескоп. Главное, что она есть и она именно такая, как надо, — парно-нестабильная. По крайней мере, в этом уверены астрофизики после трёх лет увлечённых наблюдений. Правда, остаются вопросы — судя по всему, звезда была поистине огромная, такие обычно бывают ближе к центру Галактики, а тут как-то странно — электронно-позитронный монстр обосновался в такой глуши, что это уму непостижимо: 54 тысячи световых лет от "города" (точнее, от "городка") — он принадлежит к галактике небольшой, карликовой. Но самое главное для нас с вами — это расстояние от Земли: несколько миллиардов световых лет. Вот и прекрасно. Там взрывайтесь сколько душе угодно.