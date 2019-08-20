Земля глазами инопланетян. Учёные посмотрели на карту мира из далёкого космоса

Они увидели размытые очертания Африки, Азии и Америки и задались вопросом — смогли бы внеземные астрономы определить, есть ли на нашей планете жизнь?

Астрофизики Корнеллского университета решили побывать в роли представителей внеземных цивилизаций. Они посмотрели на Землю с расстояния в 1,5 миллиона километров и ещё специально в несколько раз уменьшили изображение, чтобы оно было таким, как при наблюдении с дистанции в несколько световых лет. Что у них получилось, учёные показали на страницах The Astrophysical Journal Letters.

Для эксперимента они использовали десять тысяч снимков Земли, сделанных космическим аппаратом Deep Space Climate Observatory, который летает по орбите вокруг Солнца в точке Лагранжа-1 — это одно из таких мест, где притяжение Солнца и Земли является совершенно одинаковым.

После обработки этих изображений оказалось, что инопланетяне смогли бы различить очень смутные очертания земных материков, а также океаны и облака в атмосфере. Это всё, чего смогли бы добиться братья по разуму, постоянно наблюдая за нами в течение двух лет, — естественно, при нашем уровне развития оптики.

В целом астрономы сделали вывод, что у них были бы основания заинтересоваться нашей планетой. Кроме того, учёные решили сравнить эти снимки с теми, которые они получают, рассматривая планеты в других звёздных системах. По мнению исследователей, такое сопоставление поможет им в поисках возможной жизни в других мирах.