Илона Маска уличили в крупном мошенничестве

Американские клиенты компании Tesla недовольны условиями договора аренды солнечных панелей и утверждают, что миллиардер их обманул.

Американский журнал The Verge сообщает, что на Илона Маска могут подать коллективный иск и что ему, вполне вероятно, могут быть предъявлены обвинения в мошенничестве. Американских клиентов не устраивает новый продукт компании Tesla — сервис аренды солнечных панелей, которые не только вырабатывают электричество, но и позволяют их обладателю немного подзаработать.

В США владельцы солнечных ферм могут отдавать излишки электроэнергии обратно в контактную сеть. В обмен на эту любезность электрические компании ежемесячно присылают владельцам чеки на разные суммы, как правило, примерно на 250−300 долларов, которые владелец может потратить по своему усмотрению. На этом и попытались сыграть менеджеры Tesla.

Всего за 50 долларов в месяц они предложили своим потенциальным клиентам полноценную "солнечную крышу", круглосуточную техподдержку и бесплатный ремонт. Но, как говорят в таких случаях, нужно читать то, что написано мелким шрифтом. 50 долларов — это стоимость ежемесячной аренды комплекта мощностью всего 3,8 кВт. Для сравнения, обычная американская семья из трёх-четырёх человек потребляет не менее пяти киловатт электроэнергии в сутки.

Версии "солнечной крыши" и системы хранения помощнее, к примеру 7,6 кВт или 11,4 кВт, обойдутся владельцам в 100 и 150 долларов. Правда, если чистая энергия покажется бесполезной, то нужно готовить кошельки. Демонтаж солнечных панелей с крыши обойдётся в 1500 долларов минимум. И об этом сотрудники Tesla говорят лишь в тот момент, когда пользователь подписывает документы.

Клиенты возмущаются и считают, что их ввели в заблуждение. Facebook-аккаунт Tesla атакуют раздражённые пользователи, а сам Илон Маск и руководство компании пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию.