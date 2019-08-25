Почему мужчинам вредно жениться, а женщинам полезно менять партнёров

Антропологи посмотрели, как живёт африканский народ пимбве, и выяснили, у кого там больше здоровых детей.

Учёные Калифорнийского университета и Института эволюционной антропологии Макса Планка опровергли господствующее мнение о том, что для эффективного продолжения рода мужчине природой предусмотрено быть непостоянным, а вот женщине, наоборот, более правильно сохранять верность одному и тому же мужу всю свою жизнь. Об этом пишет The Royal Society.

Исследователи 20 лет изучали отношения представителей народа пимбве, живущего в Западной Танзании. Надо сказать, что мужчинам и женщинам там предоставлена полная свобода в браке: любой из партнёров может уйти к другому, когда пожелает. Ни свадебных церемоний, ни бракоразводных процессов у них нет.

Выяснилась удивительная закономерность: у тех женщин пимбве, которые чаще меняли мужей, оказалось больше выживших детей, чем у тех, кто всю жизнь жил с одним и тем же супругом. А ещё больше учёных поразила другая статистика: у мужчин, женившихся многократно, здоровых детей насчитали меньше, чем у их постоянных собратьев.

Насчёт женщин антропологи предполагают, что новое замужество даёт им некую социальную и экономическую выгоду — и это увеличивает шансы на благополучие детей. А вот почему меньше выживает потомство отца от разных жён, учёные пока не понимают. В любом случае они пришли к выводу, что эти научные данные разрушают эволюционные стереотипы.