В стартап по разработке технологий омоложения вложили 100 млн долларов

Британская компания добилась внушительных инвестиций в разработку технологий, направленных на борьбу со старением.

Компания Juvenescence ("Юность"), основанная лондонским предпринимателем Майклом Спенсером, получила крупные инвестиции в проект создания "эликсира молодости", пишет Daily Mail.

Сообщается, что в предприятие вложили более 100 миллионов долларов. Эти деньги планируют потратить на создание новых и усовершенствование существующих препаратов для долголетия. Для этого компания намерена использовать новейшие средства, созданные учёными, а также объединиться с другими компаниями.

Мы смогли сделать так, чтобы нашу команду пополнили необычные люди, которые смогут вывести на рынок наши препараты, направленные на борьбу с возрастными изменениями Грег Бэйли, один из основателей компании

Как будет выглядеть и действовать "эликсир молодости", не сообщается. Известно только, что компания, которая вызвалась его сделать, активно сотрудничает с разработчиками лекарств и экспертами в области искусственного интеллекта для создания новых методов и технологий для лечения заболеваний, связанных с возрастом.