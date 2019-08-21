Назойливые уведомления. Почему смартфон мешает работать

Учёные в порядке эксперимента попросили студентов посидеть в своих гаджетах во время перерыва между решением задач и посмотрели, как это отразилось на их умственной деятельности.

Американские учёные выявили, что читать сообщения в смартфоне и вообще как-либо пользоваться им не лучший способ сделать перерыв в работе. Об этом пишет издание Journal of Behavioral Addictions.

Сообщается, что в рамках исследования провели эксперимент с участием четырёх сотен студентов. Всем им дали одно и то же задание — разгадывать анаграммы. Спустя какое-то время большинству добровольцев дали несколько минут передышки, во время которой попросили их составить для себя список самых актуальных покупок. При этом одним нужно было сделать это за компьютером, другим — с помощью бумаги и ручки, третьим — в своём смартфоне. Четвёртая группа не отдыхала совсем, то есть продолжала решать задачки.

По окончании этого "брейка" все вернулись к анаграммам. Выяснилось, что те, кому выпало сидеть в смартфоне, в итоге разгадали меньше всех тех, кто вообще отдыхал. Хуже результат был только у участников эксперимента, не отдыхавших совсем.

Авторы исследования объясняют это тем, что смартфон постоянно отвлекает внимание всевозможными уведомлениями: трудно удержаться от того, чтобы прочитать новые сообщения, и в итоге концентрация внимания заметно ухудшается, становится труднее сосредоточиться на определённой задаче.