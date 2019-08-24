Есть ли жизнь в Европе? NASA запустит аппарат на спутник Юпитера

Учёные давно подозревают, что глобальный океан под толстой коркой льда Европы не пуст. Чтобы проверить это, они хотят — нет, пока ещё не бурить — для начала обследовать поверхность супермощным радаром.

Если слышали историю о том, как Зевс превратился в быка, чтобы похитить девушку, то да будет вам известно, что девушку звали Европой и в честь неё назван один из крупнейших спутников Юпитера. Юпитер, если что, это древнеримская версия имени громовержца, так же, как Венера — это Афродита, Марс — это Арес, Меркурий — это Гермес и так далее.

Когда Галилей в 1609 году впервые увидел Европу и ещё три крохотные точки рядом с огромной планетой, это было сокрушительным ударом по невежественной геоцентрической системе — представлению о том, что вся Вселенная крутится вокруг Земли. Вот вам, пожалуйста, и у других тоже бывают спутники.

Absolutely beautiful video created using still images taken by the Cassini spacecraft during its flyby of Jupiter and while at Saturn. Shown is Io and Europa over Jupiter's Great Red Spot and then Titan as it passes over Saturn and it's edge-on rings. NASA/JPL/Kevin M. Gill pic.twitter.com/BWaVP5h6Ob — Domenico Calia (@CaliaDomenico) January 1, 2019

Современные астрономы просто замучились пересчитывать многочисленное семейство гиганта Солнечной системы. На сегодняшний день занесли в свои каталоги уже 79 спутников и спутниц. Вполне вероятно, что их там ещё больше. Но интерес к Европе от этого скорее только усиливается.

Она чуть меньше Луны и так же обращена к хозяйской планете одной стороной. Это называется "приливным захватом". Вот только полюбоваться полумесяцем Европы или "полноевропием" с Юпитера не получится — у него же нет поверхности. Зато наоборот — пожалуйста: Европа — твёрдая, так что космонавту можно бродить по ней и обозревать исполинский диск с большим красным пятном на горизонте. Но, правда, с одного полушария — с того, которое смотрит на Юпитер.

Сотни лет все думали: ну, спутник и спутник. Пока в 1960-е не разглядели лёд. И не какой-нибудь, а именно водяной. Притом СПЛОШЬ по всей поверхности.

Потом стало ещё интересней. Планетологи присмотрелись: аккуратный такой, гладкий шарик. Но вот разломы и трещины — весьма любопытны. Учёные всё больше склоняются к тому, что именно так хрустела бы от напряжения эта корка только в одном случае: если бы двигалась несколько быстрее… всего остального. Того, что внутри. Так появилась гипотеза о том, что внутри Европы имеется жидкая начинка. Есть данные, что в какой-то момент скорлупа действительно подвинулась на 80 градусов относительно своего содержимого. Со временем сторонники этой версии накопили настоящее богатство аргументов в её пользу. В 90-е годы спутник "Галилео" обнаружил, что у ледяного шарика есть собственное магнитное поле и оно направлено строго против своего властелина. А чтобы это было так, по законам физики Европе требуется электрический ток. Значит, нужно что-нибудь такое, что его очень хорошо проводит. Ну, например, солёный океан. И что вы думаете? Телескоп "Хаббл" нашёл там и соль — самую обыкновенную, поваренную.

И ещё одна улика. Кратер Пуйл. На этот раз астрономы отдали дань не античной, а кельтской культуре: Пуйл — это мифический валлийский король. Так вот, кратер этот интересен тем, что его пик в два раза выше, чем вся остальная вмятина. Для астрономов всё яснее ясного: ударом корку пробило, и наружу стал пробиваться подтаявший лёд, а то и вовсе жидкая вода. Естественно, всё это моментально замёрзло и осталось так, как есть сейчас.

В общем, всё, буквально всё говорит о том, что вода там таки есть. Спрашивается, откуда ей взяться в такой дали от Солнца? Ведь холодина же — минус 150, а то и все минус 190 на поверхности. Оказывается, всемогущий Юпитер не даёт девушке замёрзнуть совсем: его гравитация создаёт приливные силы, которые греют Европу.

Логика приводит к естественному вопросу: а вдруг там кто-нибудь живёт? На первый взгляд, это сложно себе представить: пусть есть вода, но всё равно — холодно, темно. И биологам тоже было очень сложно, пока они не увидели "чёрных курильщиков".

В полной темноте, на самом дне земных океанов гидротермальные источники поддерживают великое многообразие жизненных форм. На Европе, между прочим, предполагают наличие таких потоков тепла — многочисленных вулканических жерл.

Всё это отправится выяснять автоматическая межпланетная станция Europa Clipper. NASA обещает запустить её в 2023-м, в крайнем случае — в 2025 году. Аппарат сделает нам максимально качественные снимки поверхности Европы и проведёт спектральный анализ, который покажет химический состав. Кроме того, аппарат оснастят мощным радаром, который поможет увидеть Европу "насквозь", то есть определит толщину её ледяной оболочки и будет искать подлёдные водоёмы — наподобие таких, какие есть в Антарктиде.

Пока мы ещё никаких подлёдных европейцев не встретили, но уже за них беспокоимся: даже старый аппарат —"Галилео", который магнитное поле нашёл, специально по завершении миссии на всякий случай бросили на Юпитер, чтоб он там сгорел, а то ещё упадёт чего доброго на Европу и заразит там кого-нибудь нашими земными инфекциями. Мы же не варвары.