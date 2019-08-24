Есть ли жизнь в Европе? NASA запустит аппарат на спутник Юпитера

Фото © NASA / Space Frontiers / Getty Images

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Учёные давно подозревают, что глобальный океан под толстой коркой льда Европы не пуст. Чтобы проверить это, они хотят — нет, пока ещё не бурить — для начала обследовать поверхность супермощным радаром.

Если слышали историю о том, как Зевс превратился в быка, чтобы похитить девушку, то да будет вам известно, что девушку звали Европой и в честь неё назван один из крупнейших спутников Юпитера. Юпитер, если что, это древнеримская версия имени громовержца, так же, как Венера — это Афродита, Марс — это Арес, Меркурий — это Гермес и так далее.

Когда Галилей в 1609 году впервые увидел Европу и ещё три крохотные точки рядом с огромной планетой, это было сокрушительным ударом по невежественной геоцентрической системе — представлению о том, что вся Вселенная крутится вокруг Земли. Вот вам, пожалуйста, и у других тоже бывают спутники.

Современные астрономы просто замучились пересчитывать многочисленное семейство гиганта Солнечной системы. На сегодняшний день занесли в свои каталоги уже 79 спутников и спутниц. Вполне вероятно, что их там ещё больше. Но интерес к Европе от этого скорее только усиливается.

Она чуть меньше Луны и так же обращена к хозяйской планете одной стороной. Это называется "приливным захватом". Вот только полюбоваться полумесяцем Европы или "полноевропием" с Юпитера не получится — у него же нет поверхности. Зато наоборот — пожалуйста: Европа — твёрдая, так что космонавту можно бродить по ней и обозревать исполинский диск с большим красным пятном на горизонте. Но, правда, с одного полушария — с того, которое смотрит на Юпитер.

Сотни лет все думали: ну, спутник и спутник. Пока в 1960-е не разглядели лёд. И не какой-нибудь, а именно водяной. Притом СПЛОШЬ по всей поверхности.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EuropaClipper" target="_blank"><strong>NASA Europa Clipper</strong></a></p>

Потом стало ещё интересней. Планетологи присмотрелись: аккуратный такой, гладкий шарик. Но вот разломы и трещины — весьма любопытны. Учёные всё больше склоняются к тому, что именно так хрустела бы от напряжения эта корка только в одном случае: если бы двигалась несколько быстрее… всего остального. Того, что внутри. Так появилась гипотеза о том, что внутри Европы имеется жидкая начинка. Есть данные, что в какой-то момент скорлупа действительно подвинулась на 80 градусов относительно своего содержимого. Со временем сторонники этой версии накопили настоящее богатство аргументов в её пользу. В 90-е годы спутник "Галилео" обнаружил, что у ледяного шарика есть собственное магнитное поле и оно направлено строго против своего властелина. А чтобы это было так, по законам физики Европе требуется электрический ток. Значит, нужно что-нибудь такое, что его очень хорошо проводит. Ну, например, солёный океан. И что вы думаете? Телескоп "Хаббл" нашёл там и соль — самую обыкновенную, поваренную.

И ещё одна улика. Кратер Пуйл. На этот раз астрономы отдали дань не античной, а кельтской культуре: Пуйл — это мифический валлийский король. Так вот, кратер этот интересен тем, что его пик в два раза выше, чем вся остальная вмятина. Для астрономов всё яснее ясного: ударом корку пробило, и наружу стал пробиваться подтаявший лёд, а то и вовсе жидкая вода. Естественно, всё это моментально замёрзло и осталось так, как есть сейчас.

<p>Фото © Flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/kevinmgill/" target="_blank"><strong>Kevin Gill</strong></a></p>

В общем, всё, буквально всё говорит о том, что вода там таки есть. Спрашивается, откуда ей взяться в такой дали от Солнца? Ведь холодина же — минус 150, а то и все минус 190 на поверхности. Оказывается, всемогущий Юпитер не даёт девушке замёрзнуть совсем: его гравитация создаёт приливные силы, которые греют Европу.

Логика приводит к естественному вопросу: а вдруг там кто-нибудь живёт? На первый взгляд, это сложно себе представить: пусть есть вода, но всё равно — холодно, темно. И биологам тоже было очень сложно, пока они не увидели "чёрных курильщиков".

В полной темноте, на самом дне земных океанов гидротермальные источники поддерживают великое многообразие жизненных форм. На Европе, между прочим, предполагают наличие таких потоков тепла — многочисленных вулканических жерл.

Всё это отправится выяснять автоматическая межпланетная станция Europa Clipper. NASA обещает запустить её в 2023-м, в крайнем случае — в 2025 году. Аппарат сделает нам максимально качественные снимки поверхности Европы и проведёт спектральный анализ, который покажет химический состав. Кроме того, аппарат оснастят мощным радаром, который поможет увидеть Европу "насквозь", то есть определит толщину её ледяной оболочки и будет искать подлёдные водоёмы — наподобие таких, какие есть в Антарктиде.

Пока мы ещё никаких подлёдных европейцев не встретили, но уже за них беспокоимся: даже старый аппарат —"Галилео", который магнитное поле нашёл, специально по завершении миссии на всякий случай бросили на Юпитер, чтоб он там сгорел, а то ещё упадёт чего доброго на Европу и заразит там кого-нибудь нашими земными инфекциями. Мы же не варвары.

Автор:
АР
Адель Романенкова
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