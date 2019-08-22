Дело в уборке. Учёные выяснили, почему российские женщины живут дольше мужчин

Учёные обследовали 36 тысяч человек и выяснили, у кого из них больше шансов дожить до старости.

Норвежские исследователи заявили, что повседневные домашние дела снижают риск преждевременной смерти, пишет Daily Mail. Эксперты из школы спортивных наук в Осло провели эксперимент с участием 36 тысяч человек. Всем им было от 40 лет и больше.

Добровольцы в течение примерно шести лет носили устройство для отслеживания их физической активности. По степени трудолюбия их разделили на четыре группы. По итогам испытания у всех проверили здоровье.

Выяснилось, что самые ленивые — в наибольшей опасности, потому что у них больше всего рисков умереть от какого-нибудь приступа, кровоизлияния и вообще от всего того, что связано со здоровьем. Следующая группа делала хоть что-нибудь всего на пять минут дольше, и оказалось, что благодаря этому их физическое состояние на 52% лучше. Те, кто ещё активнее, показали более высокие результаты — на 66% меньше рисков преждевременной смерти. И наконец, у самых бодрых и подвижных этот риск снижен на 73%. Надо сказать, что эти люди делали какие-то лёгкие физические упражнения по пять часов в день.

Исследователи подчёркивают, что речь не идёт конкретно о занятиях в фитнес-залах или вообще о физкультуре, подходит любая активность: в том числе прогулки пешком, уборка в доме, мытьё посуды, приготовление еды — в общем, всё что угодно (кроме сидения на одном месте). Кстати, те же учёные подсчитали, что сидячая работа — по 9,5 часа в кресле — практически удваивает вероятность умереть молодым.