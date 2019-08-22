Я, Фёдор. Чем российский робот-андроид займётся на орбите

Он умеет стрелять из пистолета, пользоваться дрелью, водить машину и квадроцикл. Но на МКС вроде пока ещё боевых действий нет, кататься не на чем и негде, а обшивку и без него есть кому незаметно сверлить.

Теперь он по паспорту — Skybot F-850. Но это, кажется, никого не интересует. "Фёдор" — и всё. По всему миру услышали, как с борта корабля "Союз МС-14" он подробно докладывает обо всём, что происходит, — об отделении ступеней, о перегрузках — и при этом время от времени поворачивает "голову" к Марусе — вязаной игрушке. Как будто разговаривает с нею.

Если честно, для полётов в космос он по человеческим параметрам не годится: во-первых, 160 килограммов это ни в какие ворота, полагается не больше 95, во-вторых, в плечах уж очень широк. Но ради такого случая кресло — ложемент — укрепили металлической рамой, плечи малость ужали.

Вообще-то, так сказать, по происхождению этот робот только наполовину русский — разработка НПО "Андроидная техника", РКК "Энергия", большинство электронных деталей делали в петербургских компаниях "Абрис-технолоджи" (входит в холдинг RCM group) и Silicium. А на другую половину он — трудно сказать кто: в его "жилах" и американские, и германские, и японские запчасти, и швейцарские. Результат дружбы народов. Но кто ему отец родной, это всем известно — Дмитрий Рогозин.

Впервые он о своём детище заявил в 2014 году, когда возглавлял попечительский совет Фонда перспективных исследований, который, собственно, занимается этим проектом. А в 2018-м — перешёл в "Роскосмос". И забрал юного друга с собой. К звёздам. Он же и окрестил. Эффектную расшифровку придумали уже потом — Final Experimental Demonstration Object Research. "Заключительный экспериментальный демонстрационный объект исследований". Это всё, конечно, никто не запомнил, а вот само имя казалось удачным. Во-первых, тёзка дяди Фёдора. Такой же серьёзный и самостоятельный. Опять же внука Рогозина так зовут. Да и вообще наш человек. Железный. А теперь — какой-то "Скайбот". Совсем запутали.

Но изначально "Федя" был заявлен отнюдь не как космонавт. Вообще-то он, скорее, эмчеэсовец. Робот-спасатель. Его дело — вытаскивать людей из-под завалов, выносить их из горящих домов, устранять последствия аварий на АЭС, в общем, помогать в чрезвычайных ситуациях. В списке того, что он умеет, находим следующее:

— ходить по лестницам;

— открывать двери;

— распознавать объекты;

— замечать препятствия;

— пользоваться электроинструментами;

— водить автомобили и квадроциклы в автономном режиме;

— садиться на шпагат;

— делать уколы шприцем;

— стрелять из пистолета с двух рук.

Особенно своеобразно выглядит последний из упомянутых — боевой навык. По замыслу разработчиков, он сам по себе не нужен, это лишь способ продемонстрировать мелкую моторику "Фёдора", быстроту реакции и способность принимать решения. Но выглядит внушительно. Судя по соцсетям, за бугром даже как-то... напряглись.

И это всё, конечно, круто, но вернёмся всё-таки к нашему главному вопросу — кого он там на МКС расстреливать-то собирается? Да никого, уверяют в "Роскосмосе", никого! По сути, конкретно сейчас он нужен для одной цели — проверить безопасность на борту ракеты-носителя "Союз-2.1а". Дело в том, что она оснащена новой российской цифровой системой управления. До сих пор наши ракеты летали на аналоговой украинской. Теперь от неё решили отказаться. И конечно, тестировать такую технику в космосе нужно без людей.

Пользуясь случаем, космонавт Александр Скворцов решил провести с "Фёдором" несколько экспериментов. Каких — не говорит. Мол, надо сохранить интригу. А другой космонавт — Фёдор Юрчихин — заявил, что от испытаний его металлического тёзки на орбите зависит развитие всей отечественной робототехники. В общем, будем ждать. Обещают, что пригодится: к примеру, его хотят научить в открытом космосе работать, причём для этого ноги заменят на ещё одни руки — удобнее же. Главное, чтобы обшивку там не продырявил, а то ведь это безобразие просто.