Новости "со дна российской науки". Что спрашивают зрители "Ютуба" у учёного

Борис Бояршинов ведёт свой ютуб-канал "Со дна российской науки", на котором отвечает на любые вопросы: по истории, физике, математике, литературе, химии и обычной жизни. Лайф пообщался с главным "дедушкой" русского "Ютуба" и выяснил, какие научные вопросы волнуют людей и почему вместо глобального потепления нам нужно опасаться приближающегося ледникового периода.

Кандидат физико-математических наук, доцент Борис Бояршинов с 2014 года ведёт свой блог на "Ютубе": более 1000 видеороликов на научные темы, стримы по три-пять часов с ответами на вопросы зрителей и 42 тысячи подписчиков.

Всё началось под патронажем Первого образовательного канала, тогда он ещё назывался "СГУ ТВ". Борис Бояршинов как журналист вёл программы, отвечал на вопросы.

— Постепенно мы перебрались в Интернет, — рассказывает учёный. — И как-то я в одной из передач рассказывал, как был на Дне российской науки в МГУ, имея в виду праздничный день, но звучала фраза двусмысленно. Мы посмеялись, но название прижилось.

Учёный-блогер рассказывает доступным языком о ядерном оружии, чёрных дырах, радиационной медицине, Сталине, Гитлере, Колумбе и о многом другом. В его видео развенчиваются мифы о плоской земле и надвигающемся глобальном потеплении.

По словам Бояршинова, человечество ждёт не потепление, а очередной ледниковый период, который случается на нашей планете каждые две тысячи лет, но последние 12 тысячелетий его не было — в ближайшие столетия он произойдёт.

Зрители присылают блогеру донаты, чтобы он продолжал выпускать ролики. Как отмечает учёный, на эти суммы прожить нельзя, основной доход ему приносит преподавательская деятельность. Но Бояршинов иронично заявляет, что истинный христианин не должен работать, он может быть учителем, врачом, священником или нуждающимся: ему всё придёт с Божьей помощью, и "попрошайничать" в "Ютубе" — это не стыдно, а правильно.

В интервью Лайфу Борис Бояршинов рассказал о самых популярных вопросах пользователей "Ютуба", состоянии российской науки и "темноте" 3D-очков.