Пропаганда на костях. Почему скрывают истинное происхождение пражского скелета

Политика не даёт покоя найденным в 1928 году тысячелетним останкам. Нацисты когда-то твердили, что в самом сердце Чехии похоронен истинный ариец, в СССР возражали, что славянин. Теперь историки совершенно запутались.

Этот мужчина был под метр восемьдесят ростом, довольно широкоплечим и, по-видимому, весьма высокопоставленным: не всякого проводили бы в последний путь на территории Пражского Града, это ведь не просто крепость, а исторический центр чешской столицы. Кремль, можно сказать.

И жил этот непростой человек примерно в Х веке, как раз тогда, когда крепость только начинали строить. Вместе с его телом земле предали целый арсенал холодного оружия: меч, два ножа, бритву, топор. У учёных нет никаких сомнений, что это воин. А вот остальное — вопрос, причём принципиально важный.

Историки не сомневаются, что правильный ответ знал тот, кто раскопал эту могилу, — археолог Иван Борковский. Тоже интересная личность. Родился на западе Украины, в Первую мировую воевал на стороне Австро-Венгрии, потом во время революции — за Галицкую армию, то есть против красных. А потом Деникина разбили, красные победили и Борковский уехал в Прагу поступать в Карлов университет. Несколько лет он изучал там археологию, исследовал Пражский Град и в конце концов нашёл захоронение в одном из дворов в самом центре комплекса. Нашёл, осмотрел — но ничего не сказал. По мнению современных учёных, опасался, что артефакты вскроют нечто на тот момент, э-м-м, политически неверное. И ему не дадут чехословацкого гражданства. Потом археолог убедился, что это было бы самым безобидным из всех возможных последствий.

Однако не он руководил теми раскопками, а Карел Гут — только не тот, который хоккеист, а который историк искусств. Ему особо бояться было нечего, и он высказал два своих предположения.

Первое — это Борживой I. Действительно Первый. По крайней мере, первый из принявших христианство, да и вообще первый из ИЗВЕСТНЫХ исторической науке чешских князей династии Пржемысловичей. До него все представители этой фамилии остались только в легендах, никаких более убедительных свидетельств о них не осталось. А надо сказать, это был единственный именно чешский правящий род в стране, практически все остальные короли были иностранцами. Так вот, этот Борживой, как свидетельствует история, родился примерно в 850-х годах, а умер "не позднее" 894-го. В общем-то, подходит под описание останков, их как раз датируют 900-м. Шесть лет можно считать погрешностью.

И вторая версия — что это его сын Спытигнев I, при котором Чехия отвоевала свою независимость от феодального государства Великая Моравия и при котором, кстати говоря, в столице зарождавшейся страны закладывали Пражский Град. Он скончался, как считается, в 915 году.

Таким образом, десять с лишним лет эти двое были главными "подозреваемыми". А потом в 1939 году Чехию оккупировали нацисты. Они очень заинтересовались найденным скелетом и особенно некоторыми предметами, лежавшими рядом с ним. Например, огнивом. Такими приспособлениями, дескать, пользовались не чешские воины, а викинги, да и кости очень даже нордические, и всё это говорит о том, что тут изначально правили истинные арийцы и весь ваш Пражский Град принадлежал нам, и вообще. Всё это провозглашалось не только с каких-то трибун, были полноценные научные работы, где об этом говорилось. Вот тут-то Борковскому не поздоровилось. Скрывал, мол, германское происхождение останков! Историки пишут, что Борковский в тот момент решился было заговорить, но ему намекнули на концлагерь — и он передумал.

Потом опять власть меняется. Советские войска добили Третий рейх. И тогда археолог всё-таки опубликовался — оказалось, он за версию о Пржемысловичах. Однако — обратите внимание — заявил, что речь не о верующем Борживое и не о Спытигневе, а о ком-то из их отцов или дедов: по его мнению, эти похороны были в середине IX века, то есть до принятия христианства.

На том и остановился спор ещё на полвека. Пока Советский Союз не распался. И опять двадцать пять: извлекли, выставили на всеобщее обозрение и представили новую версию. На этот раз — ни нашим, ни вашим: топор, сказали, похож на викингский, меч — из скандинавской стали (на нём и трилистник имеется), всё остальное — местное.

И опять же — что характерно! Рассматривают именно металлические штуки, а о самих костях — ни слова. Извините, конечно, но анализ ДНК и компьютерная томография — уже как-то давно не новость. До сих пор не могут провести?