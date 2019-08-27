Американский беспилотник X-37B установил новый рекорд по пребыванию в космосе

Аппарат находится на орбите Земли второй год. Его миссия, как и состав оборудования, не раскрывается.

Беспилотный орбитальный корабль ВВС США X-37B установил абсолютный рекорд по пребыванию в космосе. Как сообщает портал Space, аппарат находится на орбите уже 717 дней. Беспилотный корабль запустили на орбиту 7 сентября 2017 года. На орбиту X-37B выводила ракета SpaceX Falcon 9.

Никаких подробностей относительно оборудования, которое находится на борту, не сообщалось. Известно, что орбитальный корабль побил собственный рекорд по пребыванию в космосе: в 2017 году он совершил посадку на одном из военных аэродромов в Калифорнии после 675 дней полёта.

X-37B — беспилотный экспериментальный орбитальный самолёт, созданный американской компанией Boeing по заказу ВВС США. Во многом X-37B повторяет идею создания корабля многоразового использования Space Shuttle и предназначен для функционирования на орбитах с высотой от 200 до 750 километров. Корабль способен быстро менять орбиты и маневрировать, доставлять грузы на орбиту и возвращать из космического пространства объекты в специальном грузовом отсеке.