Обезьяна освоила примитивное орудие труда, чтобы сбежать из зоопарка — видео

Посетители в ужасе смотрели, как животное методично било заострённым предметом по закалённому стеклу, пока не разрушило его полностью.

И гости, и сотрудники зоопарка в китайском городе Чжэнчжоу потрясены уровнем умственного развития одного из его обитателей, пишет Daily Mail. Обезьяна использовала заострённый камень, чтобы разбить стекло в вольере. Инцидент попал в объективы камер. Это видео просмотрели более 17 миллионов раз.

На ролике видно, как животное поднимает над головой своё орудие и несколько раз ударяет им по стеклу. При этом, по словам одного из посетителей, обезьяна заранее подготовилась к попытке побега: он видел, как она старательно натачивала камень.

Стеклянная стена в конце концов обрушивается, и примат в испуге отбегает в сторону, но вскоре возвращается и даже пытается потрогать осколки. Но сбежать из вольера ему не удалось: подоспел персонал, навёл порядок, убрал использованное обезьяной приспособление, а заодно и все камни, которые там лежали. Сообщается, что стекло закалённое, поэтому обошлось без травм.

Столь хитроумным оказался белоплечий капуцин, такие обитают в Центральной и Южной Америке. В зоопарке отметили, что конкретно эта обезьяна уже не в первый раз удивляет своей сообразительностью. К примеру, она научилась раскалывать скорлупу грецких орехов — опять же с помощью инструментов, в то время, как остальные лишь пытаются её кусать.