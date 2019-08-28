Клинически доказано: оптимисты живут дольше

Исследователи много лет наблюдали за десятками тысяч человек. Выяснилось, что у позитивных людей по статистике продолжительность жизни выше.

Оптимизм позволяет людям жить минимум на 10% дольше, пишет научное издание PNAS. Сообщается, что к таким выводам пришли учёные из Бостонского университета после многолетних исследований.

Эксперты наблюдали за здоровьем и образом жизни почти 70 тысяч женщин и 1,5 тысячи мужчин. Почему такой перевес в сторону прекрасного пола, не уточняется. Все участники эксперимента заполнили анкету, которая позволяла выяснить их общий психологический настрой.

Выяснилось, что оптимистки живут в среднем на 14,9% дольше тех женщин, которые не видят в жизни ничего хорошего. Похожие результаты и у мужчин. И у тех, и у других в 1,5 раза больше шансов достичь 85-летия, если они не унывают.

При этом учёные подчёркивают, что так обстоят дела у оптимистов отнюдь не потому, что у них меньше проблем, — трудностей у них столько же, просто они лучше с ними справляются. По мнению исследователей, это помогает обойтись без курения и алкоголя и вообще положительно влияет на здоровье.

Они также напомнили, что пессимизм — разрешимая проблема, под руководством хорошего психолога можно улучшить отношение к жизни. Эксперты заявили, что в свете нынешних исследований эту работу стоит считать особенно важной.