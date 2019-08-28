Диетологи: Культ здоровой еды в Instagram может привести к булимии и смерти

Сначала фанаты звёзд соцсетей покупают полезные продукты, потом перестают общаться с теми, кто ест "вредные", а потом у них выявляют нервные расстройства.

Популярные инстаграмеры вредят здоровью своих фанатов постоянной пропагандой здорового питания, заявили диетологи изданию Daily Mail. По их данным, пристрастие к исключительно полезной пище часто становится болезненным и приводит к нервной орторексии — разновидности расстройства пищевого поведения.

У страдающих ею людей правильное питание становится главной целью жизни и единственным увлечением, то есть других интересов у них нет. При этом для них важна только польза продукта, его вкус никакого значения не имеет. А если им случится нарушить свои правила и съесть что-нибудь "неправильное", то за этим следует чувство вины, тревожность и падение самооценки. Кроме того, по словам экспертов, дело может дойти и до булимии — это когда человек наедается чем-то, что "нельзя", а потом засовывает себе два пальца в рот.

В любом случае у орторексиков отмечают нехватку некоторых витаминов и минеральных веществ, а ещё они часто живут в социальной изоляции, то есть ограждают себя от общества людей, не разделяющих их взглядов. При этом, как показали исследования, они много времени проводят в соцсетях, просматривая посты известных людей, всячески рекламирующих различные диеты.

Отметим, что диагноз "орторексия" врачи официально не ставят, хотя термин известен с 1997 года.